Come Play2000 rafforzerà il concetto di titolarità del contenuto

Uno degli obiettivi di Mosai.co è sicuramente quello di favorire, in ogni sua forma, l’innovazione collegata all’educazione digitale. Per questo è stato importante per l’azienda partecipare attivamente alla progettazione, alla definizione e alla diffusione di Play2000: la creazione dell’OTT di Tv2000 offrirà la possibilità di trasmettere messaggi positivi e affidabili e di ampliare una community sana, ricca di valori. È di questi progetti che, oggi più che mai, l’ecosistema mediatico digitale ha bisogno.

LEGGI ANCHE > Anche nel 2024 della Chiesa, al centro di tutto ci sarà l’intelligenza artificiale

Play2000, la novità e la titolarità del contenuto

Il ruolo svolto dal punto di vista tecnico – con la progettazione dell’app, di un sito web, di un ambiente per smart tv – ci permette anche una riflessione da un punto di vista più generale. È necessario indicare la strada da percorrere per proporre al pubblico contenuti digital-progressisti. Play2000 rientra senz’altro in questa categoria per una serie di motivi: innanzitutto, per la facilità con cui i contenuti possono arrivare agli utenti, seguendo la logica del minor numero possibile di click; poi, per l’efficacia della trasmissione delle immagini e del suono; per la sicurezza di chi fruisce dei contenuti e dei suoi dati personali; per la modernità dei messaggi di cui si fa portavoce.

Play2000, inoltre, dà la possibilità a una storica emittente come Tv2000 di affermare ancor di più la titolarità del contenuto. In un ecosistema in cui Big Tech la fa ancora da padrone, in cui gli algoritmi influenzano le scelte di prodotto, in cui l’Agcom – attraverso le nuove linee guida sull’attività degli influencer – assimila addirittura i creatori di contenuti agli editori, avere una piattaforma OTT proprietaria permette maggiore libertà nelle scelte, maggiore scelta nel linguaggio da utilizzare, nella durata dei contenuti, nella loro collocazione in palinsesto.

Per Tv2000, il 24 gennaio – giorno in cui Play2000 è stata lanciata – rappresenterà sicuramente una pietra miliare. Ed è per questo che Mosai.co è onorata ed emozionata nel partecipare a questa innovazione, vivendola dall’interno. Sentendosi partecipe di quel percorso che porterà il contenuto sempre più vicino all’utente. In ogni luogo.