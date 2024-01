Play2000, in ogni luogo: negli store arriva l’app di Tv2000

Il 24 gennaio, nel giorno in cui si ricorda la memoria liturgica del patrono dei giornalisti San Francesco di Sales, si è consumato un passaggio storico nell’ecosistema delle comunicazioni sociali. Tv2000, l’emittente della CEI, ha la sua app: Play2000 è disponibile negli app store e può essere scaricata gratuitamente da chiunque. Smartphone, tablet, pc, smart tv: ora la programmazione di Tv2000 e di InBlu2000 è disponibile – in pochi click – su qualsiasi dispositivo. È la versione OTT di Play2000, un caso scuola a livello internazionale: il progetto, infatti, permette a una emittente verticale, che ha come punto di l’assemblea dei vescovi italiani, di superare le barriere fisiche legate all’emittenza tradizionale (lo schermo della televisione o le antenne della radio) per essere a disposizione degli utenti in qualsiasi momento, in diretta e on demand. In ogni luogo, come recita il claim della campagna di lancio dello strumento digitale.

Play2000, da oggi disponibile in tutti gli app store

Si tratta di un passaggio storico perché dà la possibilità a Tv2000 di presidiare uno spazio che, da qualche tempo, è totalmente appannaggio di Big Tech o dell’emittenza televisiva tradizionale (da Rai – con RaiPlay – a Mediaset – con Mediaset Infinity). Per quanto riguarda il panorama italiano, il progetto di un’app collegata a un gruppo editoriale che ha nel video e nell’audio i suoi prodotti principali è sicuramente innovativo e pionieristico. Se uno spazio c’è – l’intrattenimento, l’informazione e l’approfondimento sono sempre più fruiti dagli utenti in mobilità, alla fermata di un autobus, in una sala d’attesa, in metropolitana -, allora Tv2000, con Play2000, ha colto l’occasione di trasmettere messaggi che possano superare le forme tradizionali di propagazione.

Il tutto portato avanti con attenzione. Play2000 si mostra sicuramente come una piattaforma intuitiva, dove è possibile recuperare tutti i contenuti di Tv2000 e di InBlu2000. Video on demand, dirette, podcast saranno – al momento – i protagonisti dello strumento. Uno strumento che, tuttavia, apre diversi scenari di utilizzo, sempre più votati alla modernità, sempre più improntati alla produzione e alla fruizione di un contenuto digitale. Del resto, è quello che anche la campagna di comunicazione ha cercato di spiegare: il concetto di in ogni luogo, mutuato dalla risposta del catechismo di San Pio X alla domanda dov’è Dio, punta a proporre proprio questa caratteristica dell’applicazione. La sua riproducibilità in città come nei contesti rurali, da fermi o in mobilità, al chiuso o all’aperto.