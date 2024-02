I numeri della prima giornata di Piracy Shield

Agcom parla di una giornata storica e, per certi versi, è difficile etichettarla in modo differente. Ma il lungo cammino verso l’abbattimento totale della pirateria audiovisiva in Italia è ancora molto lungo. Lo scorso weekend, infatti, è stato il primo banco di prova per la piattaforma Piracy Shield, quella che – secondo quanto prescritto dalla legge – consente di accelerare (entro 30 minuti) il processo di blocco di indirizzi IP e DNS che trasmettono dirette che sottostanno a vincoli legali come i cosiddetti diritti televisivi (anche se, vista la preponderanza degli OTT nel settore calcio, sarebbe meglio parlare di diritti di trasmissione).

I numeri diffusi dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fanno riferimento alle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì. La quattro giorni in cui sono andate in scena le 10 partite valide per il 23° turno del campionato di Serie A: da Lecce-Fiorentina a Roma-Cagliari, passando per il big match Inter-Juventus, grazie alla piattaforma si è riusciti a intervenire con il blocco di numerosi IP e DNS che stavano trasmettendo gli incontri in modo illegale, attraverso siti pirata. E il Commissario Agcom, Massimiliano Capitanio, ha parlato di «giornata storica»:

Questi interventi, visto il vasto ecosistema della rete, hanno solamente mitigato un fenomeno senza azzerarlo del tutto.

Piracy Shield, come è andata la prima “giornata” di Serie A

Secondo il comunicato stampa diffuso da Agcom, gli interventi – ricordando che si tratta del primo passo e del primo banco di prova – sono stati molteplici e i blocchi entro 30 minuti sono tutti avvenuti in seguito all’apertura dei ticket di segnalazione sulla piattaforma Privacy Shield:

«A partire da venerdì 2 febbraio, sono stati bloccati entro trenta minuti dalla segnalazione, attraverso la piattaforma Piracy Shield, 65 DNS e 8 indirizzi IP che diffondevano in modo illecito le partite della 23ma giornata del Campionato di calcio di serie A».

Difficile, però, avere i dettagli sugli interventi. A oggi, infatti, sulla pagina dedicata ai “Provvedimenti di inibizione tramite la piattaforma Piracy Shield“, appare questo messaggio di errore.