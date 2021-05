Pillon annuncia sui social la disdetta a Sky perché fa «indottrinamento LGBT» e mostra il suo ID

Guarda un po’ tu il caso. Il senatore della Lega Simone Pillon disdice Sky proprio nella giornata contro l’omofobia. La ragione – dice – sta nel fatto che l’emittente farebbe propaganda LGBT, anzi indottrinamento. «Dopo quasi 15 anni di abbonamento – annuncia -, ho definitivamente chiuso con Sky. Mi sono stancato di pagare per sostenere di fatto l’indottrinamento LGBT in ogni film, programma, telegiornale. Non che le altre siano meglio eh… specialmente la RAI, a spese degli italiani. Nel mese che precede il gay pride poi, diventano decisamente insopportabili. Meglio un buon libro».

Pillon disdice Sky proprio oggi

Se è vero che l’abbonamento di Pillon a Sky durava da 15 anni, sembra quantomeno strano che l’annuncio della disdetta sia arrivata proprio nella giornata di oggi, con un annuncio in pompa magna su Facebook, accompagnato anche da una fotografia dello schermo televisivo con tanto di codice STB_ID in bella vista. È vero che si tratta pur sempre di un abbonamento scaduto, ma in ogni caso si dimostra quanta leggerezza ci sia nella diffusione – attraverso i social network – di dati personali come può essere quello di un abbonamento a un servizio.

Il codice STB_ID è quello che permette l’associazione del decoder utilizzato alla smart card di Sky. Come si può immaginare, si tratta di una sequenza di lettere e numeri funzionale alla visione dell’abbonamento. Un dato sensibile, insomma.

Ovviamente, sembra davvero assurdo accusare Sky di indottrinamento LGBT. Anzi, è completamente assurdo parlare di indottrinamento LGBT, se si fa riferimento a notizie che parlano della comunità o a film e programmi televisivi che semplicemente si limitano ad affrontare tematiche che la riguardano. È un modo di fotografare la realtà e le sue espressioni artistiche. Il consiglio che possiamo dare a Pillon è quello di concentrarsi molto di più sulla propria privacy e sulla diffusione dei dati personali a mezzo social. È questa la vera emergenza di oggi. Altro che indottrinamento LGBT.