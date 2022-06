Arriva la versione gratuita di Photoshop per browser

Per ora disponibile in Canada, la versione di Photoshop gratis dovrebbe essere disponibile per una platea più ampia in tempi brevi

Adobe ha fatto sapere che rilascerà la versione gratuita di Photoshop per i browser. Il modello freemium viene testato attualmente in Canada. Si tratterà di una versione ridotta utilizzabile sul web del popolare strumento di fotoritocco. Come funziona Photoshop gratis? Basta creare – per ora solo nel paese in Nord America – un account Adobe così da avere accesso alla versione gratuita su browser. Engadget, che ha contattato Adobe per capire se e con quali tempistiche lo strumento sarà reso disponibile nel resto del mondo, non ha per ora ricevuto notizie certe in merito.

Photoshop gratis: come accedere e come funziona

Il modello freemium di Photoshop, quindi, per ora è disponibile su browser solamente in Canada ma Photoshop ha fatto sapere che presto la platea si amplierà. La notizia è molto buona e sicuramente accolta con gioia da coloro che, facendo grafica per lavoro o per passione e trovandosi a doversi arrangiare, ripiegano su programmi gratuiti meno completi di Photoshop.

Del resto il prodotto per il fotoritocco di Adobe è da sempre lo standard massimo nel settore di editing delle immagini ma con un costo mensile relativamente alto (24,39 euro/mese con piano annuale e pagamento mensile, 292,57 euro/mese con piano annuale prepagato oppure 36,59/mese) sono molte le persone che, alla fine, scelgono di non servirsene. Questa è stata la fortuna di software per il fotoritocco gratuito come Canva, Pixlr e Photopea, che hanno potuto contare su quel grande bacino di utenti escluso da Photoshop.

Con questa mossa – come sottolinea anche The Verge – Photoshop farà concorrenza ai programmi free arrivando a un bacino di utenti che, finora, non aveva mai toccato. C’è poi, ovviamente, la speranza che – provando la versione free – alcuni utenti scelgano di aderire al servizio a pagamento. Cosa si potrà fare con la versione di Photoshop gratis? Tra le altre cose, sarà possibile avviare nuovi progetti e accedere a strumenti avanzati di correzione del colore e di editing.