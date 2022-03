La bufala di Chris Rock che indossava una protezione sulla guancia sullo schiaffo di Will Smith

Ci potrebbe essere semplicemente Photoshop oppure una app che utilizza l’intelligenza artificiale – il portale specializzato Gizmodo cita, ad esempio, Remini che serve agli utenti per ingrandire una immagine o aumentarne la risoluzione (non sempre, come vedremo, con effetti naturali o comunque non con effetti naturali quando l’ingrandimento è decisamente esagerato) – dietro a un’immagine molto virale che sta circolando su Twitter e che vorrebbe dimostrare, in realtà, che lo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock nella notte degli Oscar sia stato frutto di una montatura. Secondo questa immagine ingrandita, ci sarebbe una protezione sul volto di Chris Rock che avrebbe attutito il colpo dell’attore.

LEGGI ANCHE > Morto un meme, se ne fa un altro

Protezione Chris Rock, la bufala diventata virale su Twitter

In 8k quality images you can see a pad on chris rocks cheek, yeah conspiracy theorists gonna go crazy with this one pic.twitter.com/oFyMXOPkNy — posting clips that went viral (@viralclipsss) March 28, 2022

Nell’immagine che è diventata virale, all’altezza dello zigomo di Chris Rock, è presente una zona maggiormente evidenziata, un incavo delle rughe d’espressione del volto che sembra non naturale. Il tema è: questo fotogramma, così ingrandito, è attendibile? Non si tratta, infatti, di una foto ex novo, ma semplicemente dell’ingrandimento delle foto già esistenti scattate dai fotoreporter professionisti che si trovavano all’Academy nella notte degli Oscar tra domenica e lunedì. Un ingrandimento, anche se effettuato con app che utilizzano l’intelligenza artificiale, non può mai restituire un’immagine vivida. Certo, ci può aiutare a evidenziare cose che, a grandezza naturale, non si notano: ma in questo caso, stiamo parlando di una ruga d’espressione e non di una protesi al volto. Che, tra le altre cose, avrebbe fatto ben poco per proteggere il comico dallo schiaffo di Will Smith.

Chi ha fatto la prova inversa – utilizzando un’app con intelligenza artificiale – per dimostrare che quella sullo zigomo *non* era una protesi, ha evidenziato come il risultato ottenuto nel tweet virale altro non fosse che l’esasperazione di un effetto naturale, dato da una maggiore lucentezza del volto in quel punto dovuta al riflesso di una delle tante luci che erano puntate sul palco dell’Academy in quel momento.

Will Smith, lo ricordiamo, aveva schiaffeggiato Chris Rock per una sua battuta sull’alopecia della moglie, un evento che aveva profondamente diviso l’opinione pubblica e per il quale, il giorno dopo essere stato nominato (tra l’altro) miglior attore, Will Smith si era scusato.