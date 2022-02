La campagna social dei fan di Johnny Depp che vogliono fargli vincere l’#OscarFanFavorite

Ricapitoliamo: c’è stato un accordo tra l’Academy e Twitter, che permetterà ai suoi utenti di votare la pellicola preferita del 2021 anche tra quelle che non sono in concorso. Per votare si può andare sul sito ufficiale oppure lanciare il proprio titolo e coinvolgere il popolo social utilizzando l’hashtag di riferimento “Oscars fan favorite“. Le votazioni social potranno andare avanti fino al 3 marzo e, tra i fan più scatenati che vogliono sfruttare questa possibilità nuova di zecca per influire sugli Oscar, ci sono sicuramente quelli di Johnny Depp che vogliono fargli vincere l’#OscarFanFavorite per il film Il caso Minamata.

Le regole per votare il film sono semplici: si scrive il titolo usando l’hashtag dedicato fino a venti volte al giorno fino al 3 marzo compreso.

La campagna social per l’#OscarFanFavorite a Johnny Depp

I fan di Johnny Depp hanno lanciato una campagna estremamente partecipata chiedendo di votare la pellicola Il caso Minamata, film drammatico diretto da Andrew Levitas di cui l’attore è protagonista e in cui recita insieme a Katherine Jenkins e Bill Nighy. Depp veste i panni del fotografo William Eugene Smith, che viene spedito in Giappone da Live per documentare e denunciare l’avvelenamento da mercurio che hanno subito gli abitanti del villaggio di Minamata.

Basta guardare su Twitter per misurare la partecipazione alla campagna social per Depp, che vede la partecipazione di persone da tutto il mondo con alcuni che scelgono di utilizzare tutti e venti i voti di seguito ogni giorno. Tutto questo sostengo per l’attore deriva, tra le altre cose, anche dal fatto che Depp ha pubblicamente accusato Hollywood di aver boicottato la sua pellicola dopo la sentenza della corte inglese, la quale ha dato ragione a Amber Heard per quanto riguarda gli abusi di cui l’attore l’avrebbe resa vittima nel corso della loro storia.

Se negli Stati Uniti ci sarà un ulteriore round giudiziario, il secondo, della vicenda Depp Heard, di fatti l’attore ha perso moltissima popolarità dopo questa storia – pur dichiarandosi, da sempre, innocente -.

Friends,we all know that supporting Minamata is in fact supporting Johnny Depp and the factors that tried to make the voice of the suffering of the people of Minamata heard by the world,let their efforts not be ignored.#Minamata #OscarsFanFavorite #Sweepstakes @TheAcademy pic.twitter.com/0iUZC9AmTc — Arezoo (@Arezoodp1987) February 17, 2022

In questo caso specifico sono molte le persone a cui non va giù che un film di questo tipo non venga premiato né considerato tra i migliori agli Oscar solo perché messo in relazione con Johnny Depp. Per ora il titolo che sembrerebbe in cima alla lista dei possibili vincitori dell’Oscar dei fan è Justice League di Zack Snyder – come riporta Deadline – ma mancano ancora parecchi giorni alla chiusura delle votazioni.

A prescindere da come andranno le cose, il fatto che il volere dei social assuma un peso evidenzia come il premio in questione verrà assegnato per ragioni che vanno ben al di là dei tecnicismi e dei criteri utilizzati per assegnare i premi delle categorie tradizionali.