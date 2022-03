Anonymous contro Will Smith: «Non ha onore»

E allega il link di una scena dei Simpson in cui Homer va in giro con un guanto di sfida

Quanto accaduto durante la notte degli Oscar, con Will Smith che è salito sul palco per dare uno schiaffo al comico Chris Rock che aveva scherzato sui capelli della moglie Jada Pinkett Smith (successivamente premiato con la statuetta di miglior attore protagonista), è finito nel mirino anche degli account Twitter di Anonymous, in questo periodo sotto ai riflettori per la loro dichiarazione di cyber-war nei confronti della Russia. Ci si aspettava, in questi giorni, una comunicazione sulla pubblicazione dei file della Banca Centrale Russa, magari, o di altre azioni di boicottaggio nei confronti di istituzioni del Cremlino. Invece, lo schiaffo di Will Smith ha fatto così tanto rumore da far distogliere, per un attimo, l’attenzione del gruppo di hacktivisti dalla guerra in Ucraina.

LEGGI ANCHE > Anonymous denuncia la censura di Twitter ad account che pubblicano leaks sulla Russia

Anonymous contro Will Smith per il suo schiaffo nella notte degli Oscar

«Will Smith non ha onore» – ha scritto l’account YourAnonNews. E ha poi fatto riferimento a una scena dei Simpson in cui Homer va in giro per Springfield a schiaffeggiare con un guanto le persone per ottenere vantaggi che, altrimenti, non gli sarebbero stati concessi:

Will Smith has no honor. See below for how it’s done.https://t.co/06TVrfPonp — Anonymous (@YourAnonNews) March 28, 2022

Il tweet dell’account media della community di hacktivisti si inserisce in una piccola pausa a tema Oscar rispetto alle tradizionali notizie che – da un mese a questa parte – erano state pubblicate sull’Ucraina. In generale, l’atteggiamento della community nei confronti della nottata dell’Academy è critico. Il gesto di Will Smith sembra inserirsi proprio all’interno di questo filone.

LEGGI ANCHE > Apple TV è il primo servizio di streaming che vince l’Oscar più prestigioso