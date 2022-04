Perché la Gen Z ripudia i filtri mentre Kim Kardashian ‘photoshoppa’ la nipote per il Feed?

Negli ultimi tempi si è sviluppata nei social la tendenza a pubblicare le foto senza applicare i filtri ma caricandole direttamente dal rullino. C'è chi però chi la pensa diversamente, come Kim Kardashian che ha ammesso di aver photoshoppato la figlia per abbinarla al suo Feed di Instagram

Caricare una foto nei social network – in particolare modo su Instagram – fino a qualche anno fa implicava prima un passaggio su un’app esterna per sistemare i colori, per ridurre il contrasto, aumentare la luminosità o aggiungere un effetto ‘vintage’. Sembra invece che oggi le nuove generazioni fruitrici dei social preferiscano caricare le loro foto nella maniera più autentica possibile, talvolta direttamente dalle immagini. In questo modo, i Feed appaiono più come gallerie fotografiche che come vetrine di esposizione. Kim Kardashian però la pensa diversamente ed è talmente fissata con l’estetica delle sue foto che ha ammesso di aver usato Photoshop per pubblicare una foto in cui la figlia fosse abbinata al suo Feed.

Gen Z sta a «no filter» come Photoshop sta a insicurezza?

Seppur si tratti di una tendenza ancora in via di sviluppo, è un dato di fatto che la Gen Z preferisca sempre più pubblicare foto al naturale e, per questo, parte del merito lo si deve a quei personaggi più influenti dei social. Attraverso la singola azione del mostrarsi con le loro naturali imperfezioni, pian piano hanno fatto crollare gli altarini della perfezione e sdoganato l’autenticità. In tal senso, anche TikTok – il cui algoritmo premia un contenuto quanto più questo è spontaneo e amatoriale – ha fatto la sua parte. Emblema di questi due prove a sostegno della tesi «no filter» è stata la condivisione da parte di Mattia Stanga (tiktoker da 2.4 milioni di followers) di un post di @nssmagazine che ha ottenuto parecchio consenso e sentiment positivo:

«Negli ultimi anni, alcune tra le principali celebrity del mondo della musica e del cinema hanno abbandonato l’estrema cura del proprio feed Instagram preferendo a essa uno stile visuale più immediato e senza filtri». Il post in questione è di appena una settimana fa e la didascalia fa riferimento ad una tendenza da cui certamente Kim Kardashian e la sua mania per Photoshop sono ancora ben distanti.

Cosa ha photoshoppato Kim Kardashian?

Dopo aver condiviso uno scatto con il suo attuale fidanzato Pete Davidson, Kim Kardashian è stata accusata di aver utilizzato Photoshop per modificare la mascella del suo compagno. La star allora ha ben pensato che fosse opportuno intervenire e spiegare che no, non aveva fatto nessuna modifica alla foto, o meglio, a quella foto. Infatti, restando sull’argomento, ha raccontato nelle sue Stories un aneddoto legato ad un’altra immagine del suo Feed.

«Ok ragazzi, devo farvi una confessione su Photoshop dato che ormai ci stiamo dicendo tutta la verità e ho delle spiegazioni da darvi. Sapete che sono fissata con l’estetica del mio profilo Instagram e che il mio feed, ultimamente, è rosa e blu. Non è carino e ben organizzato? Nelle foti originali c’era Stormi! Ho chiesto a Kylie (Jenner) se potessi postarle e lei non era d’accordo perché in quel momento non si sentiva di lasciarmele pubblicare e quindi ho deciso di rispettarla. Ma non volevo rovinare il mio feed di Instagram. Chicago, infatti, indossava abiti rosa ed era perfettamente abbinata (al Feed) – e aggiunge – sapete quanto una bella estetica conti per la mia anima e sarei stata maledetta se Kylie mi avesse rovinato il feed. Quindi, grazie True per aver aiutato la squadra». Vi siete persi qualche passaggio? In sintesi, Kim Kardashian ha sostituito una nipote (figlia della sorella Kylie Jenner) con un’altra (la figlia di della sorella Khloé Kardashian) e tutto questo per pubblicare uno scatto in cui sua figlia era perfettamente abbinata al suo Feed di Instagram «rosa e blu».

Seppur la foto risalga allo scorso 31 dicembre, in queste ore migliaia e migliaia di utenti si sono riversati nei commenti del post per ironizzare sul foto montaggio.

Al di là dello scatto specifico sembra dunque, alla luce di quanto raccontato, che ci siano sullo scenario dei social due tendenze contrapposte: da una parte la resistenza alla perfezione, alla palette grafica, alla coerenza tra i colori dei vari scatti, mentre dall’altra la spontaneità di chi pensa che i social debbano essere a tutti gli effetti lo specchio della nostra vita offline. C’è solo da capire quale tra le due tendenze catalizzerà l’interesse degli utenti, ma per saperlo con certezza probabilmente dovremo aspettare ancora qualche tempo.