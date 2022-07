Perché la storia dell’esercito delle rane su Tiktok, vera o falsa che sia, è un pericolo

La nuova sfida su Tik Tok chiamata “frog army” o “esercito delle rane” potrebbe avere ripercussioni molto gravi. A lanciare l’allarme alcuni biologi, seriamente preoccupati da questa nuova tendenza social.

Ecco perché l’esercito delle rane su Tik Tok può essere pericoloso

A febbraio scorso, un utente del Regno Unito ha deciso di creare il suo “frog army”. L’idea gli sarebbe venuta osservando «un tipo di uova in uno stagno poco profondo vicino a casa sua». In alcuni video recenti, ha poi affermato di aver raccolto più di 1,4 milioni di uova (che si sono poi schiuse) in una piscina nel cortile costruita appositamente. «Volevo creare il più grande esercito di rane della storia – ha detto. – L’anno prossimo creerò uno stagno gigante per 10 milioni di rane». La sua idea è stata poi d’ispirazione per un altro utente, che ha dichiarato di avere rilasciato 100 milioni di coccinelle nel Central Park a New York. Non è chiaro se i contenuti postati dai due siano reali, ma entrambi hanno accumulato nel tempo molti follower e centinaia di visualizzazioni. Il fatto ha così allarmato gli scienziati. Secondo quanto riportato dal Guardian, Tierra Curry, biologa della conservazione presso il Center for Biological Diversity, ha dichiarato che questi utenti Tik Tok «invece di aiutare questi animali, li stanno effettivamente danneggiando, anche tutti quelli presenti nell’ambiente in cui li stanno rilasciando, creando così un vettore per malattie e specie invasive». TikTok differisce da piattaforme come Instagram e Twitter in quanto il suo feed è composto in gran parte da persone che un utente non segue, consentendo agli algoritmi di far emergere contenuti da tutto il Web. «Poiché è una scatola così nera, molti utenti stanno semplicemente lanciando oggetti contro il muro per vedere cosa si attacca – ha detto Ioana Literat, professore associato presso il college degli insegnanti della Columbia University – Più che piattaforme consolidate, l’etica di TikTok amplifica davvero l’insolito e la creatività».