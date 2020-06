Addio a Pau Dones, il cantante degli Jarabedepalo

Pau Dones stava lottando contro una malattia che lo aveva colpito da tempo, un tumore sul quale aveva avuto anche parole dure e sincere. Oggi, 9 giugno, non ce l’ha fatta. Il cantante della nota band spagnola degli Jarabedepalo, autrice di successi internazionali come Depende e che ha anche duettato con gruppi italiani come i Modà, è morto all’età di 53 anni.

Pau Dones è morto, l’addio degli Jarabedepalo e della famiglia

Sul sito ufficiale degli Jarabe de Palo è comparso un semplice messaggio, su uno sfondo nero: «Adiòs Pero…Hasta Luego». Un addio sincero e senza tante parole, che ha segnato un rapporto – quello tra il frontman e la sua band – che nell’ultimo periodo era stato condizionato dalla malattia di Pau Dones.

La famiglia Dones Cirera, quella del cantante, lo ha comunicato ufficialmente subito dopo. Pau Dones è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015 e contro il quale stava lottando da ormai 5 anni. «Vogliamo ringraziare – hanno comunicato dalla famiglia – l’equipe medica e tutto il personale dell’Osedale de la Vall di Hébron, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile».