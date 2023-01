Serve la patente per navigare sui social network?

Una proposta che, così com’è stata presentata, si dimostrava provocatoria. Un patentino per i social? Un altro politico che predica un accesso limitato a piattaforme come Facebook o TikTok? Un’altra soluzione impraticabile per l’infrastruttura stessa di internet? Qualcuno aveva commentato l’idea di Mauro Grimoldi, candidato consigliere regionale in Lombardia, senza conoscerla prima a fondo. Giornalettismo, invece, ha raggiunto l’esponente della coalizione di centro-sinistra per capirci qualcosa in più. E ha scoperto che – in realtà – la proposta di istituire un patentino per i social network altro non è che il tentativo di istituzionalizzare delle ore di educazione digitale all’interno delle scuole.

Il monografico di Giornalettismo sul patentino social

La partecipazione di esperti del settore o degli stessi dipendenti delle grandi companies di Big Tech (che hanno sede proprio a Milano) potrebbero aggiungere un elemento in più a questi corsi di formazione. Ovviamente, sulla loro efficacia i pareri sono discordanti: abbiamo sentito la creator Federica Di Nardo o i rappresentanti della Fondazione Carolina, che lottano da anni contro i distorti utilizzi della rete. Ma abbiamo anche preso in considerazione policies e proposte storiche rispetto all’impiego dei social network da parte delle nuove generazioni.

Leggi tutto l’approfondimento di Giornalettismo:

Il candidato Grimoldi e il patentino per Instagram e TikTok

La proposta di un patentino social che non è un patentino social

Le regole dei social network sull’iscrizione e l’utilizzo da parte dei minori

La proposta di un patentino social evidenzia l’esigenza di un’educazione digitale: come fare?

Scuola e smartphone: un rapporto conflittuale iniziato nel 2007

Tutte le proposte politiche sull’accesso dei giovani ai social network con un documento di identità

L’opinione di Federica Di Nardo

Fondazione Carolina e l’opinione sul patentino social