La seconda chance. È quella che Apple sta concedendo a Parler, il social network sovranista, estremamente apprezzato dalla destra di tutto il mondo, che ha avuto un ruolo nelle comunicazioni che hanno portato una nutrita folla di sostenitori di Donald Trump ad assaltare Capitol Hill il 6 gennaio scorso. Infatti Parler torna su Apple store a breve, dopo una comunicazione inviata direttamente dall’azienda di Cupertino. La sua app era stata rimossa proprio all’indomani dei fatti di Washington, un provvedimento simile a quello di altre piattaforme che avevano deciso di interrompere tutti i contatti con il social network sovranista.

Parler torna su Apple Store, la comunicazione

La CNN è venuta in possesso di una comunicazione che l’azienda OTT di Cupertino ha inviato a due membri del Congresso degli Stati Uniti che, nei giorni scorsi, avevano chiesto chiarimenti sull’eventuale ritorno del social network sulle principali vetrine presso gli store online di applicazioni. Secondo la lettera, il ritorno di Parler su Apple Store sarebbe imminente, dal momento che l’azienda ha preso visione di evidenti passi in avanti sulla moderazione per quanto riguarda l’hate speech.

Secondo Apple non ci sarebbero, dunque, più motivi per proseguire con il ban di Parler dallo store, visti i suoi progressi contro l’incitamento all’odio. Parler è tornata attiva dopo circa un mese dai fatti di Capitol Hill e dopo che AWS aveva deciso di interrompere il suo contratto con la piattaforma, per le violazioni degli standard etici previsti dal contratto di sottoscrizione del servizio. Adesso, si prepara al rientro in grande stile su uno dei principali canali di distribuzione dell’applicazione.

La comunicazione di Apple – datata 14 aprile – fa presente che l’applicazione potrà tornare sullo store proprietario non appena Parler vorrà dare il suo via libera. Il tempo, dunque, stringe. Il social network verrà ufficialmente sdoganato nel mercato che conta. Una seconda volta.