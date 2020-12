Papa Francesco approfitta dei trend su Twitter per diffondere il Vangelo e arrivare a più persone possibile

Papa Francesco sfrutta diritti umani in trend e fa una breve omelia digitale ispirata al Vangelo

Il papa ha scelto di utilizzare il Vangelo – nello specifico un verso di Matteo – per parlare dei diritti umani su Twitter e intercettare le tendenze. Il pontefice comunica su Twitter e sui social in più modi allo scopo di avvicinarsi alla popolazione che crede e anche a quella che non crede nel senso stretto del termine ma che è digitalizzata e più giovane. Ecco allora che compare sul suo profilo una sorta di piccola omelia digitale sul profilo del pontefice.

Papa Francesco sfrutta il Vangelo per parlare di diritti umani su Twitter

Ciascuno è chiamato a contribuire con coraggio e determinazione al rispetto dei #DirittiUmani fondamentali di ogni persona, specialmente di quelle “invisibili”: di tanti che hanno fame e sete, che sono nudi, malati, stranieri o detenuti. (Mt 25,35-36) — Papa Francesco (@Pontifex_it) December 10, 2020

I versi originali del vangelo di Matteo sono come segue: «35 Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 36 nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi». In un linguaggio che rispecchia quello odierno tutto questo è riassumibile con il termine diritti umani: i diritti degli ultimi, dei malati e dei carcerati, nella fattispecie.

Gli insegnamenti digitali di papa Francesco

Chi si occupa dei profili social del papa ha deciso di sfruttare l’hashtag in trend #dirittiumani facendo una sorta di “interpretazione” del Vangelo ai giorni nostri e creando una breve omelia digitale che possa raggiungere quante più persone possibili. Così facendo si può arrivare anche a tutti quelli che si professano cattolici credenti e praticanti ma che suo social scrivono ogni genere di nefandezza sulle categorie più deboli, quelle nominate dal papa e per le quali auspica il rispetto dei diritti fondamentali.