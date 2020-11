La modella che crede che il Papa le abbia messo un like

Sui social sta prendendo piede la storia della modella che ha fatto sapere al mondo che Papa Francesco le ha messo un like. Lei si chiama Natalia Garibotto, ha 27 anni ed è brasiliana. Sui social sta girando il video fatto da un follower della giovane donna che evidenzia come l’account social ufficiale di Papa Francesco avrebbe messo mi piace a questa immagine. Il doppio tap da parte del team social del Papa non è più presente ma sicuramente la storia ha fatto il giro del mondo arrivando fino alla diretta interessata.

Pope Francis is horny as hell pic.twitter.com/znGdgyJWLv — Barstool Sports (@barstoolsports) November 13, 2020

Modella Papa Francesco: la storia del like

At least I’m going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

«Almeno andrò in Paradiso»: questo il commento divertito della ventisettenne modella brasiliana Natalia Garibotto che ha ricondiviso il video nel quale chi ha pizzicato il like del profilo ufficiale del Papa fa notare la stranezza. Non è semplice capire se si tratta di un like che c’è stato per davvero – frutto dell’errore di qualcuno che fa parte del team – oppure di un’interazione mai esistita e creata a regola d’arte. Ipoteticamente potrebbe essere stata la stessa modella che, per aumentare i propri follower, potrebbe aver architettato questo piano.

L’attenzione per Natalia Garibotto dopo il like del Papa

Sul fatto che il team social del Papa – per errore o meno poco importa – le abbia lasciato un cuoricino sotto la fotografia la modella ci ha giocato parecchio. Lo screen risale allo scorso 13 novembre e la giovane. oltre a fissare il video che mette in evidenza il like del Papa in alto sul suo profilo Twitter, ha anche riproposto una serie di contenuti e meme creati ad hoc dagli utenti.