Per Adinolfi il Papa non ha mai detto «i gay devono poter far famiglia», sono stati i «traduttori maligni»

Secondo Mario Adinolfi il Papa non avrebbe mai aperto alla possibilità, per le coppie gay, di avere una famiglia. Si tratterebbe di un misunderstanding linguistico, una traduzione fatta da «traduttori maligni» perché «come sempre succede quando si parla di questi argomenti le traduzioni sono, come dire, interessate». Tutte le testate italiane e non solo hanno riportato la notizia ma si tratta di traduzioni fatte per interesse e per assecondare quello che Adinolfi e chi per esso definisce il pensiero unico.

Adinolfi Papa: secondo il politico non ha mai aperto alle coppie gay

Qualcuno s’è chiesto perché nessuno ha visto il video in cui il Papa chiede le unioni civili e dice che i gay devono poter far famiglia? Semplice, perché non l’ha detto. Nel documentario dice che hanno diritto a stare in famiglia e a non esserne cacciati https://t.co/ZWUwLNHFFA — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) October 21, 2020

Nell’intervista rilasciata a Radio Radio ad Adinolfi viene chiesto un commento su quanto detto dal Papa oggi, frasi sulle unioni civili che hanno creato parecchio scalpore. Il leader de Il Popolo della Famiglia, che da sempre rifiuta l’idea che una famiglia possa essere formata a partire da una coppia formata da persone dello stesso sesso, ha affermato che «i cattolici non hanno mai avuto un atteggiamento ostile e la frase del Papa di oggi io l’ho salutata come una dichiarazione positiva perché tiene distinto ciò che deve essere distinto cioè da una parte l’unione civile, che il Papa dice come copertura legale all’affetto di natura omosessuale, distinto dall’istituto del matrimonio che – sempre per stare alla Costituzione italiana – costituisce il fondamento della famiglia secondo l’articolo 29 della Costituzione».

Secondo Adinolfi il problema sono i traduttori maligni e interessati

L’intero panorama dei media italiani sarebbe quindi composto da giornalisti maligni e interessati, come dice Adinolfi, senza però considerare che le frasi dette dal papa nel documentario proiettato oggi in anteprima alla Festa del cinema di Roma sono state riportate anche da testate che – tradizionalmente – sposano la sua corrente di pensiero. Parte del video nel quale si sentono le parole di Bergoglio e se ne legge la traduzione fatta in inglese è stato pubblicato da Rai News. Il politico e giornalista parla anche delle frasi del papa in spagnolo che, a suo dire, ha in esclusiva: «Il Papa non parla di costituzione di famiglia omosessuale ma dice – ho davanti le frasi in spagnolo perché sono state riprese col Papa che parla in spagnolo – che le persone omosessuali “tienen derecho a estar en la familia”, hanno diritto a restare nella famiglia, “e los padres tienen derecho a reconocer ese hijo como homosexual». Secondo Adinolfi – che pure il documentario non dice di averlo visto – il papa vuole dire solo che «non si può cacciare nessuno dalla famiglia» e quando «parla di cobertura legal» per le coppie omosessuali questo «è un riferimento all’unione delle coppie civili che in alcuni paesi non ci sono».