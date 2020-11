L’account Instagram del Papa ha messo “mi piace” alla foto di una modella brasiliana

Un “like” su Instagram a una foto solitamente non crea problemi. Ma se a metterlo è Papa Francesco e soprattutto se la persona che ha ricevuto il “mi piace” è una modella brasiliana seminuda, ecco che allora il Vaticano non può far altro che avviare un’indagine interna per risalire al responsabile del gesto.

Lo scorso 13 novembre una foto della modella brasiliana Natalia Garibotto ha ricevuto un like inaspettato. La ragazza, che ha 2,4 milioni di followers su Instagram, ha notato che una delle sue foto ha ottenuto il fatidico “mi piace” direttamente da Bergoglio. Il giorno dopo è stato subito rimosso, ma le ore in cui è rimasto ben visibile sono bastate a Garibotto a farle raggiungere una notevole popolarità. Un portavoce del Vaticano, intervistato dal ‘The Guardian’, ha smentito che il like arrivi direttamente dalla Santa Sede. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa cattolica Cna, diverse persone hanno accesso all’account del Papa e che ora è in corso un’indagine interna per risalire al responsabile.

https://www.instagram.com/p/CF-I1btHOLc/

Garibotto ha sfruttato al massimo il “like” del Papa e ha ripubblicato il post con il “mi piace”: «Ho ricevuto la benedizione ufficiale del Papa», ha scritto la modella a corredo del post. «Almeno vado in paradiso», ha poi scherzato.

L’account Instagram del Papa è molto popolare: si chiama ‘franciscus’ e ha circa 7,4 milioni di followers. Non segue altre pagine. Molto raramente il Papa in prima persona pubblica contenuti sui social. Nella maggior parte dei casi, dietro ai post c’è una squadra di esperti che valuta cosa postare o meno. Anche se stavolta a qualcuno pare essere sfuggita la mano.