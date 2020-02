Paolo Brosio attacca Achille Lauro, Benigni e sul Coronavirus dice che la preghiera può aiutare

Tutto il mondo è in apprensione per il Coronavirus e mentre si cerca di trovare una soluzione per mettere un freno all’epidemia, l’Oms ha parlato di almeno 18 mesi per la produzione di un vaccino. Nel frattempo il panico diffuso è confermato dagli episodi di intolleranza che continuano a susseguirsi (almeno in Italia) ripetutamente nei confronti di turisti e cittadini cinesi presi di mira solamente per il loro essere ‘cinesi’. E poi c’è Paolo Brosio che ha dichiarato in radio di esser molto preoccupato, ma che la preghiera può aiutare.

Per un fedele, infatti, il conforto della preghiera può essere un supporto per uscire da una situazione complicata. E il caso del Coronavirus, da ieri denominato (in quanto malattia e non come virus) Covid-19, non può che rientrare in questa statistica che porta a rivolgersi all’Onnipotente in cerca di aiuto. Se non fisico, almeno psicologico. E Paolo Brosio di tutto ciò è sicuro: «Sono molto preoccupato, ma pregare può aiutarci».

Paolo Brosio e la preghiera sul Coronavirus

Ma non c’è stato spazio solo per le paure da Covid-19. Paolo Brosio ha voluto commentare anche le due citazioni ‘cattoliche’ ospitate dal palco del Teatro Ariston: «Achille Lauro? Un conto è cantare, un conto è fare uno show legato al modo di vestirsi. Si è spogliato come San Francesco? Ma non scherziamo – ha detto il giornalista e scrittore a I Lunatici -. San Francesco era un santo che viveva in povertà, non mi sembra che quel vestito fosse l’icona della povertà. Dai, su. Non ci siamo. E poi fa spettacolo, ma non c’entra con la musica».

Achille Lauro e Roberto Benigni

E non lesina critiche neanche a Roberto Benigni: «È un artista straordinario, ma stravolge tutto come vuole lui. Il Cantico dei Cantici viene tradotto alla fine in un amplesso senza fine, basato solo sull’aspetto fisico legato al sesso. Facciamo sesso tutti insieme e Beppe Vessicchio suona la musica. Mi sembra un po’ riduttivo. L’amore di Dio non è questo».

