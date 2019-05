Pare che le nozze di Pamela Prati siano state «rinviate»

Si stanno trasformando nelle nozze più chiacchierate dell’anno. Rischiano di essere solo nozze chiacchierate. La paradossale storia d’amore tra Pamela Prati e Marco “Mark” Caltagirone (un personaggio che il grande pubblico non ha mai visto, ma soltanto ‘sentito’ nel corso di una puntata della trasmissione di Barbara D’Urso) sembra essere arrivata a un punto di svolta.

Pamela Prati, nozze ‘rinviate’

Sul settimanale Oggi, in edicola il prossimo 9 maggio, l’agente dell’attrice – Pamela Perricciolo – ha dichiarato che le nozze della show girl sarebbero state rinviate. «Si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata» – ha detto l’agente che cura le relazioni di Pamela Prati con la stampa. Le motivazioni sarebbero di carattere fisico e psicologico. L’attrice e showgirl, infatti, avrebbe perso molti chili, provata da tutto il clamore mediatico che ha circondato questa sua relazione.

Il riassunto delle puntate precedenti

In molti, infatti, ritengono che quella di Marco “Mark” Caltagirone sia una figura inventata, mentre la controparte – Pamela Prati, appunto – sostiene che si tratti semplicemente di una persona particolarmente riservata. Nel frattempo, però, l’attrice non si è risparmiata copertine in abito da sposa e dichiarazioni roboanti sul suo futuro lontano dall’Italia.

Secondo l’agente di Pamela Prati, il matrimonio è stato rinviato per questa serie di ragioni e lo stesso Marco “Mark” Caltagirone starebbe rientrando in Italia per stare vicino alla futura consorte. L’ennesimo colpo di scena in una vicenda che sembra essere fatta apposta per attirare su di sé l’attenzione dei media.

FOTO: ANSA/ GUIDO MONTANI