Palermo, la proprietaria di un R&B caccia un turista razzista che ironizzava su una dipendente

Un altro episodio di razzismo e discriminazione, anche in vacanza. Dopo la vicenda della giovane pugliese a cui non è stato permesso affittare un’abitazione nel Milanese, il capoluogo meneghino continua a essere protagonista – a latere – di vicende che vedono al centro la discriminazione. L’ultimo episodio è stato denunciato dalla titolare di un B&B – o per meglio dire, un R&B, Room and Breakfast – del centro di Palermo, dove un turista milanese ha utilizzato termini di stampo razzista nei confronti di una dipendente nera che lavora nella struttura.

Ed è la stessa proprietaria del R&B La Terrazza Sul Centro di Palermo, la signora Barbara Alongi, ad aver denunciato l’accaduto sui social, rendendo pubblica la sua decisione di cacciare via dalla sua struttura quel maleducato e razzista turista che da Milano era sceso in Sicilia al grido dei «veri italiani», quasi fosse un manifesto della razza nei confronti degli stranieri. E non solo.

Il turista razzista cacciato da Palermo

«Caro ospite ignorante, per noi nascere a Palermo è sufficiente per essere italiani e se per te i siciliani non lo sono, stattene serenamente a casa tua – si legge nel post Facebook condiviso dalla pagina della struttura alberghiera siciliana -. Se pensi che il “vero italiano” sia un essere superiore, noi tutti siamo più italiani di te! Felice di averti, con il sorriso, sbattuto la porta in faccia perché qui è casa mia e non diamo il benvenuto a chi non lo merita. W il mondo a colori».

La pazienza e la misura colma

Il marito della donna, co-proprietario del R&B, ha spiegato a La Repubblica come si sia mantenuta la calma per qualche minuto, ma vista l’insistenza del turista milanese nel ribadire i suoi concetti di «vero italiano» insultando la collaboratrice che lavora nella loro struttura, hanno deciso di rinunciare agli ultimi soldi di quell’uomo cacciandolo dal loro albergo.

(foto di copertina: da pagina Facebook R&B La Terrazza sul Centro)