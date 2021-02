L’Oversight Board decide se Trump tornerà o meno sui social chiedendo il parere degli utenti

Chiedi agli utenti: questa l’operazione che l’Oversight Board Facebook sta facendo per capire se riammettere o meno Donald Trump su Facebook e Instagram. Tutti gli utenti che vogliano dire la propria in merito alla questione possono compilare il form apposito e inoltrare le risposte come da istruzioni. Il Board dà la possibilità agli utenti di rispondere a una serie di domande sul blocco dei social di Trump dopo i fatti di Capitol Hill entro l’8 febbraio prima di prendere la decisione definitiva sulle modalità e le tempistiche di riammissione dell’ex presidente degli Stati Uniti.

Oversight Board Facebook chiede il parere degli utenti

La decisione dell’Oversight Board di Facebook potrebbe quindi anche dipendere dal parere degli utenti. Il caso Trump, che ora è sotto esame della supergiuria indipendente da Facebook, costituirà sicuramente il precedente sul quale – in futuro – si baseranno le decisioni di questo tipo. La questione è quanto e in che modo un’azienda privata come Facebook dovrebbe avere potere di influenzare così tanto le dinamiche degli Stati Uniti, in questo caso specifico, e del mondo. Il compito del Board, quindi, è quello di analizzare e venire a capo delle decisioni più complesse in merito alla moderazione dei social partendo da Trump e chiedendo – in questo caso specifico – il parere degli utenti e la situazione guardata dal loro punto di vista.

Cosa chiede L’Oversight Board agli utenti

sono due i punti cruciali: il primo è se Facebook ha rispettato le sue politiche aziendali e la libertà di espressione e diritti umani nel caso specifico; il secondo è un suggerimento su come, in futuro, queste questioni dovrebbero essere affrontate qualora si ripresentassero. Tutti i contributi che arriveranno verranno utilizzati dall’organismo di vigilanza per capire come gli utenti vedono gli standard dell’azienda e l’influenza che Facebook – e i social network in generale – possono avere in ambito politico. Chiunque volesse dire la propria deve farlo compilando l’apposito form in lingua inglese e attenendosi alla lunghezza massima consentita, ovvero due pagine.