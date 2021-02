«Scusami, pensavo che tu mangiassi bambini» | VIDEO

Un ex sostenitore di Qanon porge le proprie scuse al giornalista della Cnn per aver creduto a una palese bufala che circolava online

La teoria della Cospirazione ha toccato vette inarrivabili. A svelarle è stato il giornalista e anchorman della Cnn Anderson Cooper che ha realizzato un’inchiesta per scavare all’interno di Qanon: quel folto gruppo di complottisti che sostenevano (e sostengono, anche se ora meno rumorosamente) Donald Trump citando improbabili teorie avverse per mettere fuori gioco l’ex Presidente degli Stati Uniti. Una community nata sul web seguendo tesi irreali, come quelle che hanno portato alle scuse sostenitore Qanon allo stesso giornalista della Cnn.

«Ai tempi credevi che Democratici di alto livello e celebrità adorassero Satana e bevessero il sangue dei bambini?», chiede Anderson Cooper rivolgendosi a un ex sostenitore della teoria della Cospirazione denominata QAnon. E la risposta lascia allibiti.

Scuse sostenitore Qanon al giornalista della CNN: «Pensavo mangiassi bambini»

«Anderson, pensavo che tu lo facessi e per questo, ora, vorrei chiederti scusa – ha risposto l’ex sostenitore di QAnon pentito -. Mi scuso per aver pensato che tu mangiassi (quindi non solo il riferimento al sangue, ndr) i bambini». Lo stesso giornalista, sorpreso, chiede all’uomo in collegamento streaming di ripetere quanto appena detto. E lui conferma quella sua versione dei fatti. Insomma, all’interno del circolo magico di QAnon, erano state messe in circolo assurde fake news. E la conferma arriva poco dopo.

Il mondo della cospirazione

Oltre alle scuse sostenitore QAnon, l’uomo spiega che tipo di informazioni circolavano all’interno della loro rete cospirazionista: «Credo che fosse perché Q ti aveva nominato e lo avesse fatto molto tempo fa. Poi ha parlato anche della tua famiglia. Sarò sincero – prosegue -: in realtà la gente ne parla ancora oggi». E pensare che questa sembra essere la cosa più banale all’interno di quel mondo artefatto che mira a creare realtà parallele: il mondo di QAnon.

