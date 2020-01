Il Gip Costantino De Robbio ha deciso per il giudizio immediato per tutti e sei gli imputanti

La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Gip Costantino De Robbio il giudizio immediato per le sei persone indagate per l’omicidio di Luca Sacchi, il giovane personal trainer ucciso con un colpo di pistola la sera del 23 ottobre davanti al pub John Cabot.

Giudizio immediato per Anastasiya, la fidanzata di Luca Sacchi

Ad andare a giudizio immediato, senza quindi l’udienza preliminare, saranno tutte e sei le persone coinvolte nell’omicidio di Luca Sacchi dello scorso ottobre, con diversi capi d’accusa. La fidanzata Anastasiya Klymenyk e Giovanni Princi, coinvolti nel ramo di indagine che riguarda il tentativo di acquisto dei 15 chili di droga, dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio.

La decisione di andare in giudizio immediato presa dal gip Costantino De Robbio riguarda anche Marcello De Propris, il ragazzo che ha fornito la pistola a Valerio Del Grosso, e il padre Armando per la detenzione della stessa arma. Stesso procedimento penale anche per i due ventenni di San Basilio Valerio Del Grosso, con l’accusa di omicidio volontario, e Valerio Pirino, già arrestati in precedenza. Ai due viene contestata anche la detenzione della mazza da baseball, considerata anch’essa come arma, che avrebbe colpito Anastasiya durante lo scippo dello zainetto nel quale la giovane aveva la somma di 70mila euro necessaria per lo scambio.

(Credits immagine di copertina: Facebook)