Ma siete sicuri che quello di Mollica a Sanremo fosse un ologramma?

Effetto wow. È quello a cui puntava la Rai proponendo un’intervista di Fiorello con l’ologramma di Mollica direttamente dallo storico balconcino di Sanremo. Del resto, il mostro sacro del giornalismo culturale del servizio pubblico meritava un omaggio: questo è stato il primo Festival senza Vincenzo Mollica, che è andato in pensione lo scorso anno. Ma visto che Sanremo non poteva essere Sanremo senza una sua qualche presenza, allora Fiorello ha pensato bene di fare questo gradito omaggio alla sua carriera. E se già in passato aveva sperimentato soluzioni diverse per evocare lo spirito di Mollica (durante Viva Raiplay, ad esempio, si era inventato il pupazzo del giornalista che interveniva dalla galleria), quest’anno ha scelto la formula dell’ologramma.

Ologramma di Mollica, come sono andate davvero le cose

Ma siamo davvero sicuri che quello che abbiamo visto ieri sera fosse un vero ologramma? Siamo rimasti sorpresi anche noi, poi abbiamo letto qualcosa sull’argomento e abbiamo anche raccolto qualche parere esperto sul tema. Non è un concetto semplice, ma proviamo a sintetizzarlo nella maniera più divulgativa possibile. L’effetto dell’ologramma, banalmente, è quello che possiamo immaginare quando sul cruscotto della nostra automobile appoggiamo un oggetto e lo vediamo “proiettato” oltre il parabrezza, inclinato di 45° rispetto al piano. Paradossalmente, è proprio quello che serve – di base – per creare un ologramma: una superficie riflettente, creando una inclinazione di 45° rispetto alla fonte dell’immagine.

In generale, per produrre un vero ologramma – il cosiddetto “fantasma di Pepper” – serve dello spazio. Improbabile, dunque, che sia stato utilizzato quello limitato del balconcino di Sanremo. E allora è più probabile l’opzione b: che una troupe sia andata da Vincenzo Mollica e abbia girato il materiale posizionando il giornalista contro un chroma key blu, verde o nero. Il chroma key viene utilizzato come canale alfa: all’inizio dell’intervista si vede addirittura la parte nera della giacca di Mollica diventare invisibile a causa del livello di trasparenza applicato. Il segnale, a questo punto, potrebbe essere arrivato in regia: un passaggio rapido e l’immagine di Mollica potrebbe essere stata sovrapposta a quella di Fiorello. Una operazione di post produzione, insomma: brillante, ma non un ologramma, sebbene abbiano mantenuto i canali in sovrapposizione in trasparenza per ricreare l’effetto di un’immagine olografica.

Sul volto di Mollica, inoltre, non sembrano notarsi i pixel tipici di un ologramma, effetto che si sarebbe verificato se, invece, fosse stata utilizzata una sorgente realizzata con i led panel. Anche il fatto che il giornalista abbia ringraziato, al termine dell’intervista, il direttore del TG1 Giuseppe Carboni e Emilio Barbui – project manager della Rai – lascia intuire che si sia trattato di una soluzione “interna”: non sono molte, del resto, le aziende che sono in grado di produrre un ologramma puro. Insomma, il dubbio – in fondo – rimane. L’effetto wow rimane ma, in un mondo sempre più orientato alle nuove tecnologie e al digitale, bisognerebbe essere precisi quando si usano certi termini.