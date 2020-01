Liam Gallagher spiazza tutti e annuncia il ritorno degli Oasis nel 2022

Liam e Noel Gallagher ancora insieme per formare gli Oasis? Potrebbe essere di nuovo possibile. Lo ha annunciato lo stesso Liam Gallagher, attraverso un tweet, in cui ha affermato di avere intenzione di ritirarsi come cantante solista dopo il suo terzo album. Il motivo è stato proprio quello di aver ricevuto una telefonata dal fratello che gli ha chiesto di ricomporre gli Oasis a partire dal 2022.

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) January 8, 2020