Le immagini della bodycam della Polizia prima della morte di George Floyd | VIDEO

L’ultimo filmato pubblicato in esclusiva (e condiviso anche sui suoi canali social) dal Daily Mail mostra i minuti che hanno preceduto quella chokehold (la stretta al collo) che ha ucciso George Floyd. Si tratta di immagini riprese dalla bodycam indossata da uno degli agenti di polizia coinvolti nell’arresto dell’afroamericano ucciso a Minneapolis lo scorso 25 maggio. Nel nuovo video George Floyd si mostrano gli istanti del tentativo di arresto, con uno degli agenti che gli punta la pistola contro intimandogli di scendere dalla sua automobile.

Le immagini riprese dalla bodycam indossata da uno degli agenti – non Derek Chauvin, l’uomo accusato di aver ucciso il 46enne afroamericano – mostrano il tentativo d’arresto di George Floyd, accusato di aver utilizzato una falsa banconota da 20 dollari. «Non spararmi, agente. Per favore, amico», dice l’uomo all’agente che gli punta contro l’arma intimandogli di scendere con le mani alzate dalla sua automobile.

Nuovo video George Floyd, l’esclusiva del Daily Mail

«Per favore, non spararmi amico. Ho appena perso mia madre, amico», implora George Floyd nelle prime fasi del tentativo di arresto. Poi, dopo qualche minuto, il 46enne viene trascinato fuori dall’automobile e ammanettato, prima di essere portato davanti alla volante della Polizia di Minneapolis. L’uomo, a quel punto, dice ci soffrire di claustrofobia.

Gli istanti precedenti alla sua morte

Nel nuovo video George Floyd pubblicato dal Daily Mail si vedono solamente i primi istanti in cui gli agenti Derek Chauvin, Thomas Lane e Alex Kueng iniziano la manovra di stretta al collo. Il filmato si conclude con quel grido di dolore del 46enne: «I can’t breathe». Poi quegli otto minuti e 46 secondi di agonia, con il peso del corpo dei tre poliziotti a bloccare il suo collo, togliendogli il respiro. Fino alla sua morte.

(foto di copertina e video in esclusiva pubblicato dal Daily Mail)