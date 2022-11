Meta punta sempre di più sui creator e aggiunge, per loro, altri strumenti per monetizzare

Meta per i creator, è il caso di dirlo. La società sta mettendo sempre più energia e maggiori investimenti per rendere le sue piattaforme accoglienti per i creator. Lo scopo è sempre quello: la rincorsa a TikTok. Arriva – tramite un post sul blog ufficiale – tutta una lista di nuovi strumenti per creator su Facebook e Instagram.

Si amplia l’offerta di strumenti per creator di Meta

Arrivata, tra le altre cose, la possibilità di condividere gli NFT (collezionabili digitali) su Instagram anche in Europa. Lo scopo è favorire i creator su Faebook e Instagram affinché possano monetizzare ulteriormente, incrementando le possibilità a disposizione dei creator per monetizzare su Facebook e estendendo l’accesso agli abbonamenti su Instagram. Raggiungere l’audience, far crescere la community e monetizzare per i creator diventano sempre più centro dell’interesse di Meta: