Le nuove misure di Instagram per prevenire gli abusi su creator e personaggi pubblici

Instagram mette in campo una serie di nuove misure e migliora quelle già presenti per evitare che creator e personaggi pubblici siano bersaglio di odio

Gli aggiornamenti proposti da Instagram sono relativi sia a funzionalità già esistenti che novità introdotte e pensate per incoraggiare conversazioni più solidali e positive su Instagram. Lo scopo, in sostanza, è proteggere la community Instagram con particolare riferimento a creator e personaggi pubblici, ovvero quei profili che hanno maggiori interazioni con i follower. Cosa farà la piattaforma per migliorare le regole contro odio Instagram?

Regole contro odio Instagram, la piattaforma mette nuove risorse in campo

Si parte con il miglioramento della funzione di blocco degli account che permetterà di bloccare un account e tutti gli altri che la persona potrebbe creare in maniera più puntuale rispetto ad ora. Anche la funzione “Parole nascoste”, lanciata lo scorso anno e che permette di filtrare le richieste in DM e i commenti eliminando quelli che contengono parole odiose e emoji offensivi, sarà migliorata a partire dall’impostazione come predefinita della funzione. “Parole nascoste”, inoltre, verrà estesa anche alle storie così che le risposte vengano immediatamente spostate nella Cartella Nascoste.

Previsto anche un miglioramento dei filtri per meglio distinguere errori di ortografia e termini offensivi. In arrivo, inoltre, una notifica per ricordare alle persone di essere rispettose all’atto dell’invio di un messaggio a un creator. Il reminder serve a ricordare di essere rispettosi e gentili, contribuendo a mantenere Instagram un luogo di supporto.

Instagram contro spam e truffe

Instagram punta a rendere anche truffe e spam – a partire dalla lingua inglese, presto disponibile anche in altri paesi – meno invasivi, provando a filtrare le richieste in DM. Verranno aggiunti nuovi termini per meglio identificare le richieste di messaggi che potrebbero, per i contenuti, essere veicolo di truffe o spam. L’intenzione di Instagram è palese: sfruttare tutti gli strumenti a disposizione per evitare che l’odio nei confronti di specifici soggetti la cui visibilità è maggiore popoli la piattaforma.