Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 3 novembre

I numeri coronavirus 3 novembre restituiscono un numero di nuovi casi pari a 28.244 con 182.287 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono 418.142. I morti oggi salgono a +353 così come i dimessi e guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati 6.258 – dato che porta il totale dei guariti e dimessi a 302.275 da inizio pandemia. I ricoverati oggi sono 1.477 si cui 2013 in terapia intensiva. Il totale dei casi di Covid da inizio pandemia è 759.829.

LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 2 novembre

Numeri coronavirus 2 novembre, cosa c’è di positivo

Picco di guariti e dimessi, con +6.258 persone che ad oggi risultano negative. Cala, seppur solo leggermente, il tasso di positività: oggi si attesta attorno al 15% – precisamente 15,49% – mentre ieri era al 16,39%. Questo numero dà l’idea dell’andamento dei nuovi contagi a prescindere dal numero di tamponi effettuati. La curva epidemiologica continua a salire ma, visto questo dato, in maniera più lenta.

Numeri coronavirus 2 novembre, cosa c’è di negativo

I numeri peggiorano rispetto a ieri non solo per quanto riguarda i nuovi contagi – a fronte di un aumento dei tamponi più alto -. Aumentano i decessi, che oggi salgono a 353 dai 233 di ieri (mai così tanti dal 6 maggio ad oggi). Aumentano anche i ricoverati (+1.477) e in particolare le terapie intensive, che solo nelle ultime 24 ore hanno v isto entrare 203 nuovi paziente rispetto ai 23 di ieri. Anche oggi i dati peggiori suo nuovi positivi arrivano dalla Lombardia, che segna +6.804 nuovi contagi. Troviamo dopo il Piemonte, che registra +3.169 nuovi casi; a seguire la Campania, con +2.971, la Toscana che registra +2.336, il Veneto con +2.298 e il Lazio con +2.209 nuovi positivi al Covid. Anche Puglia e Sicilia hanno fatto un salto deciso, con la prima che ha comunicato oggi +1.163 nuovi contagi e la seconda che da tre giorni è sopra quota mille nuovi positivi in 24 ore – oggi a +1.048-.