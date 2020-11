Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 25 novembre

I numeri coronavirus 25 novembre mostrano ancora una volta un andamento che lancia segnali piuttosto positivi sulla curva dei contagi e sul trend generale della pandemia. Nella giornata di oggi, infatti, il bollettino del ministero della Salute conta 25.853 contagi in più. Resta preoccupante il numero dei decessi che, nelle ultime 24 ore, è stato di 722 unità. Dall’inizio della pandemia, in Italia, ci sono stati 1.480.874 casi e 52.028 decessi.

Numeri coronavirus 25 novembre, cosa c’è di positivo

Scende ancora il rapporto tra positivi e tamponi, arrivato all’11%. Un dato significativo, dal momento che nella giornata di oggi sono stati processati +230.007 tamponi. Migliora la situazione in Lazio, con oltre 200 casi di contagio in meno rispetto alla giornata di ieri. Dati interessanti, soprattutto in termini percentuali rispetto ai tamponi effettuati, riguardano anche le Marche, il Molise, la Puglia, la Liguria, la Valle D’Aosta. Possibile che la Lombardia, dalla prossima settimana, diventi zona arancione, con un miglioramento della situazione rispetto all’attuale zona rossa. Stessa situazione anche per il Piemonte.

Numeri coronavirus 25 novembre, cosa c’è di negativo

La cosa peggiore registrata oggi continua a essere il numero dei decessi, sempre molto alto. Nella giornata di ieri erano stati 853 – già il dato più alto della seconda ondata, a poca distanza rispetto al numero massimo di decessi fatti registrare nella prima ondata -, oggi invece sono stati 722.

Resta complessa la situazione in Veneto, dove la percentuale di positivi sui tamponi effettuati è salita nuovamente al 16,3%. Negativa anche la situazione in Abruzzo, in Umbria, in Calabria e a Bolzano.