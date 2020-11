Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 24 novembre

I numeri coronavirus 24 novembre restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 23.232 con 188.659 tamponi circa e 853 morti nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono 798.386 mentre i decessi – con il dato di oggi – sono saliti a 51.306 dall’inizio della pandemia. I dimessi e guariti sono 20.837 e i ricoveri scendono a -114 – il che vuol dire che sono più i dimessi che le persone entrate in ospedale -. Sono 6 i passaggi in terapia intensiva di persone che prima erano ricoverate in regime ordinario. Il totale delle persone ricoverate è ora a 38.393 mentre quello delle persone in terapia intensiva sale a 3.816. Il totale dei casi di coronavirus da inizio pandemia sale così a 1.455.022.

Numeri coronavirus 24 novembre, cosa c’è di positivo

Di positivo oggi che i ricoveri calano invece che salire e sono meno di ieri le persone che sono state spostate in terapia intensiva. Il tasso di positività scende oggi al 12,3% il che significa che ogni cento tamponi effettuati sono state 12 le persone positive individuate. Rezza parlando dei dati di oggi ha detto che c’è «cauto ottimismo perchè diminuiscono i positivi, controbilanciato da questi numeri sui decessi, sappiamo che gli effetti di questa lunga scia si vedranno per diverso tempo».

Numeri coronavirus 24 novembre, cosa c’è di negativo

I decessi nelle ultime 24 ore sono aumentati rispetto ai 630 di ieri, segnando 853 nuovi morti, che è il fato più alto nella seconda ondata. Seppure il dato sia salito rispetto a ieri, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono comunque meno dei ben oltre 200 mila ai quali ci eravamo abituati – fermandosi a circa 189 mila -. Le regioni che oggi fanno segnare il maggior aumento di nuovi casi sono Lombardia (+4.886), Lazio (+2.509), Emilia-Romagna (+2.501), Veneto (+2.194) e Piemonte (+2.070).