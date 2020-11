La vera storia dei numeri di Giletti sulla Campania a Non è L’Arena

Un errore nella prima messa in onda, poi corretto nel prosieguo della trasmissione. Da ieri sera si è scatenato un tam tam sui social per una slide trasmessa da Massimo Giletti durante la puntata di Non è L’Arena. Si stava parlando dei numeri della Campania (legati all’emergenza Coronavirus e non solo), quando a un certo punto appare una diapositiva con dei numeri sbagliati che non potevano portare alla somma finale. In molti hanno denunciato sui social l’accaduto, ma qualche istante dopo lo stesso conduttore ha chiesto venia mandando in onda la slide corretta.

Nel caso specifico, Giletti stava snocciolando alcuni dati relativi alle effettive contrattualizzazioni di medici e personale sanitario (infermieri, studenti, assistenti sanitari e amministrativi) avvenuto in Campania rispetto alle domande pervenute presso gli uffici della Regione amministrata da Vincenzo De Luca. E la slide sbagliata di Giletti numeri Campania era questa.

Giletti numeri Campania, la slide sbagliata e le scuse

In molti, in particolare su Twitter, hanno sottolineato questo errore condividendo l’immagine che potere vedere qui sopra. E l’errore c’è effettivamente stato: la somma totale, infatti, non poteva dare quel risultato. Alla fine però, qualche istante dopo, è stato lo stesso Giletti a spiegare la genesi delle sbaglio, mandando in onda la diapositiva corretta con i numeri giusti (e, quindi, con la somma totale esatta).

In sostanza, mancava quel ‘1’ finale nei dati sulle domande pervenute da parte del personale amministrativo. Erano 7.871 e non 787. Nelle versione finale, dunque, la somma è corretta e la differenza tra le richieste fatte alla Regione Campania e le persone effettivamente contrattualizzate resta davvero molto elevata.

