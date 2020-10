La (quasi) rissa televisiva tra Massimo Giletti e Gaetano Pedullà | VIDEO

Attimi di tensione domenica sera a Non è L’Arena. Nel corso della trasmissione condotta da Massimo Giletti, in onda su La7, i toni si sono accesi tra il presentatore e uno degli ospiti presenti in studio: il direttore del quotidiano La Notizia, Gaetano Pedullà. E proprio una frase di quest’ultimo ha fatto andare il conduttore su tutte le furie che si è avvicinato alla sedia del giornalista puntando il dito e invitandolo a rimangiarsi quanto appena detto in diretta televisiva. Ecco il video dello scontro Giletti-Pedullà.

«Lei sta aiutando le cosche, caro Giletti. Ed è gravissimo». Con queste parole il direttore de La Notizia ha concluso il suo discorso a Non è L’Arena. Allora il conduttore, tirato in ballo da Pedullà, ha immediatamente reagito.

Scontro Giletti-Pedullà in diretta tv a Non è L’Arena

«Allora, lei si è espresso. Lei a me non lo dice che ‘aiuto le cosche’. Perché io non le ho mai aiutate». E lo scontro Giletti-Pedullà prosegue con il direttore de La Notizia che cita la presenza in studio – nelle settimane precedenti – di Salvatore Buzzi, coinvolto nell’inchiesta sul Mondo di Mezzo a Roma (insieme a Massimo Carminati). Secondo il giornalista, dunque, la presenza in studio di uno dei protagonisti di quel sistema che teneva in mano la capitale «è un modo di raccontare che fa danno». Poi il terreno di scontro si sposta sugli attentati di Mafia (si parla della strage di Capaci) e del modo in cui si racconta la realtà. Il tutto in diretta televisiva, in prima serata.

(foto di copertina: da Non è L’arena, La7)