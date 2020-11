Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 23 novembre

I numeri coronavirus 23 novembre restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 22.930 nuovi positivi con 148.945 tamponi effettuati. I morti causati dal coronavirus nelle ultime 24 ore sono 630, dato che porta i morti da inizio pandemia a superare le 50 mila persone. Le persone attualmente positive sono ora 796.849 mentre il totale dei decessi tocca quota 50.453. I guariti e dimessi di oggi sono 31.395 mentre i ricoveri sono saliti di 427 unità con un +9 nelle terapie intensive. I tamponi effettuati – come ogni lunedì – sono in calo per via del weekend fermandosi a 148.945. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.431.795.

🔴 #Coronavirus, 23/11/20 • Attualmente positivi: 796.849



• Dimessi/Guariti: 584.493 (+31.395)

• Ricoverati: 38.507 (+427)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.810 (+9)

• Tamponi: 20.537.521 (+148.945) Totale casi: 1.431.795 (+22.930, +1,63%) — YouTrend (@you_trend) November 23, 2020

LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 20 novembre

Numeri coronavirus 23 novembre, cosa c’è di positivo

Il dato migliore nella giornata di oggi è sicuramente quello delle persone guarite e dimesse, che oggi arriva a quota 31.395. L’alto numero fa sì che, rispetto a ieri, il numero di attualmente positivi ritorni sotto la soglia degli 800 mila. Rispetto a ieri si evidenzia anche un deciso calo dei nuovi ricoveri in terapia intensiva (43 nelle precedenti 24 ore e solo 9 nelle ultime). Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi scovati rimane stabile, circa al 15%, da quattro giorni.

Numeri coronavirus 23 novembre, cosa c’è di negativo

Nella giornata di oggi sfondiamo, purtroppo, il tetto dei 50 mila decessi in Italia causati dal Covid. Sale anche il numero di morti rispetto a ieri: 630 contro 562. Sale anche il numero di nuovi ricoveri – dai 259 di ieri agli oltre 400 di oggi -. Rispetto alla giornata precedente i tamponi effettuati sono circa 40 mila in meno, ben lontani dalle soglie degli oltre 200 mila alle quali siamo abituati durante la settimana. Oggi i nuovi casi in Lombardia sono 5.289, in Veneto vediamo un +2.540 e in Emilia-Romagna un +2.347 nuovi positivi.