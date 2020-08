Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 19 agosto

I numeri coronavirus 19 agosto restituiscono un picco di nuovi contagi: sono ben 642 i nuovi positivi (mai così tanti dal 23 maggio) e, rispetto alla giornata di ieri, salgono anche i morti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7 decessi causati dal Covid. Le persone attualmente positive sono 15.360 mentre quei 7 morti portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a 35.412. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ammontano a ben 71.095, dato che porta il totale dei test da inizio emergenza sanitaria a 7.713.154. Il totale dei casi in Italia da quando il conteggio è cominciato è pari a 255.278 persone colpite dal Covid.

Numeri coronavirus 19 agosto, cosa c’è di positivo

Buono il dato sui dimessi e sui guariti, che segna un +364. Il netto aumento dei nuovi contagi va abbinato anche al grandissimo numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Complici i ritorno dalle vacanze e gli obblighi da determinati paesi, le file ai drive e i controlli obbligati hanno portato a fare oltre 71 mila test.

Numeri coronavirus 19 agosto, cosa c’è di negativo

Il dato negativo è, senza dubbio, quello dei nuovi contagi. Oggi saliamo decisamente sopra le 600 unità mentre ieri ci eravamo fermati a 403 nuovi casi nel conteggio. La Sardegna oggi vede un aumento pari al 2,45% dei contagi, seguita da Molise (+1,41%), Sicilia (+1,19%), Campania (+1,05%) e Lazio (+0,81%). Anche il dato che riguarda le terapie intensive – fondamentale per capire cosa accadrà in termini di nuovi lockdown – oggi è decisamente negativo: sono 8 i ricoveri in tutta Italia. I ricoverati che necessitano di cure di tipo intensivo salgono così a 66. L’incremento maggiore di contagi in valore assoluto lo hanno avuto Lombardia (+91) e Emilia Romagna (+76).

(Immagine copertina dal profilo Twitter Youtrend)