Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 18 agosto

I numeri coronavirus 18 agosto sono stati ancora una volta comunicati dal ministero della Salute. Nella giornata di oggi, si registrano 403 nuovi contagi, a differenza dei 320 conteggiati ieri, mentre le nuove vittime sono state 5. In totale, dall’inizio della pandemia, i casi sono stati 254.636, mentre le vittime sono state 35.405. I dati risultano essere significativi e sono ancora una volta sintomo inequivocabile di come il contagio non sia affatto da sottovalutare e di come quest’ultimo possa essere collegato in misura importante agli spostamenti da una regione all’altra (o addirittura dall’estero all’Italia) in questo periodo molto attivo dal punto di vista del turismo.

Numeri coronavirus 18 agosto, cosa c’è di positivo

Un dato migliore – anche se a fronte di un numero di tamponi significativamente più basso degli ultimi giorni – arriva dalla Lombardia, dove oggi si sono registrati 50 casi di positività in più e nessun nuovo decesso. Stabile anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva in regione, mentre aumentano – sebbene di poco – gli ospedalizzati. Il saldo resta comunque positivo, perché in Lombardia il numero dei guariti/dimessi è stato di 71, 21 in più rispetto ai nuovi casi fatti registrare in regione.

Il numero di tamponi a livello nazionale, invece, è finalmente tornato a livelli accettabili, con oltre 50mila test effettuati nelle ultime 24 ore.

Numeri coronavirus 18 agosto, cosa c’è di negativo

Dei 43 casi nella regione Lazio, più della metà sono di importazione. Il dato peggiore resta quello dell’aumento dei contagi rispetto alla giornata di ieri (403 rispetto ai 320), ma in ogni caso questa differenza è mitigata dal fatto che i tamponi processati oggi sono stati molti di più e che, in ogni caso, la crescita sembra essere meno evidente rispetto a quella evidenziata nel fine settimana di Ferragosto, dove si è arrivati a toccare anche i 600 casi in più in 24 ore.

Le regioni con il maggior numero di aumento percentuale di contagi rispetto a ieri sono: Molise +1,85% Basilicata +1,66% Sardegna +0,8% Campania +0,66% Umbria +0,65%. Solo la Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano fanno registrare zero casi, mentre la regione con un numero assoluto maggiore è il Veneto (seguita dalla Lombardia)