Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 13 agosto

I numeri coronavirus 13 agosto segnano un’ulteriore salita del dato che riguarda i nuovi positivi: nelle ultime 24 ore ci sono 523 persone in più malate di coronavirus. Con questo dato almeno 252.235 persone hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. I morti oggi sono 6, dato che porta il totale dei decessi nel nostro paese a 35.231. I dimessi e guariti oggi sono 226 che, aggiungendosi a quelli registrati fino a ieri, portano il dato totale a 202.923 persone guarite. I soggetti attualmente positivi al coronavirus in Italia sono 14.081.

LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 12 agosto

Numeri coronavirus 13 agosto, cosa c’è di positivo

Torna a salire il numero di tamponi effettuati (+51.188) e scende il numero dei deceduti: rispetto alla giornata di ieri, quando sono stati registrati 10 morti, il dato sui decessi di oggi si ferma a 6. In Lombardia calano i contagi.

Numeri coronavirus 13 agosto, cosa c’è di negativo

Tra i dati negativi da segnalare c’è sicuramente il fatto che i casi siano aumentati nonostante il diminuire dei tamponi effettuati. Rispetto a una settimana fa i dati segnano un +48,3% rispetto a 7 giorni fa di nuovi casi e -7,6% di tamponi effettuati. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva salendo, nelle ultime 34 ore, di 2 unità. Da segnalare l’aumento di ricoveri in Lombardia e il ritorno, dopo alcuni giorni, del dato sui decessi in regione (2). In Sardegna oggi si registrano 17 nuovi casi e, in linea di massima, questo aumento è da attribuire al rientro dalle vacanze dei nostri connazionali.

🔴 #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione rispetto alla settimana scorsa Casi totali: 433 casi in media al giorno (+141, +48,3% rispetto a 7 giorni fa)

Decessi: 6 (-2, -25%)

Dimessi e guariti: 229 (+11, +5%)

Tamponi: 45.864 (-3.785, -7,6%) pic.twitter.com/WRTou5HulL — YouTrend (@you_trend) August 13, 2020



(Immagine copertina dal profilo Twitter di YouTrend)