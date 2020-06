Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo sui dati del coronavirus del 10 giugno

I numeri coronavirus 10 giugno sono arrivati come ogni pomeriggio alle 18. La Protezione Civile ha emesso il consueto bollettino sul monitoraggio del contagio. In data odierna, la situazione resta in linea con i giorni precedenti, facendo segnare 202 nuovi contagi, 71 nuovi decessi e 1293 nuovi guariti. Il totale dei morti per coronavirus in Italia sale così a 34.114 unità. Gli attualmente positivo, al momento, sono 31.710.

Numeri coronavirus 10 giugno, cosa c’è di positivo

Il dato risulta essere totalmente corrispondente rispetto alla giornata di ieri, con una situazione che – nel resto d’Italia – sembra essere sotto controllo. Nel resto d’Italia si sono registrati il 50% dei casi complessivi, mentre nella sola Regione Lombardia si sono registrati 99 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Numeri coronavirus 10 giugno, cosa c’è di negativo

Nella sola Regione Lombardia sono tornati a salire i posti occupati in terapia intensiva (di due unità, dopo giorni di calo costante). I nuovi decessi in regione – che resta quella che sta pagando il tributo più alto alla pandemia – sono 32, mentre sono 99 i nuovi contagi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore nella sola regione del Nord Italia. I dati dell’epidemia risalgono anche nella regione Piemonte.