Un hacker ha messo in vendita 500 milioni di numeri di cellulare di utenti di WhatsApp

Secondo Cybernews un hacker starebbe vendendo i numeri di cellulare di quasi 500 milioni di utenti di WhatsApp.

LEGGI ANCHE> Dodici milioni di dati di utenti italiani sono stati messi in vendita sul dark web a un prezzo molto basso

L’annuncio su un forum di hacker e l’indagine di Cybernews

Il 16 novembre un utente ha pubblicato un annuncio su un forum utilizzato da hacker per vendere un database risalente all’anno in corso che contiene 487 milioni di numeri di cellulare di utenti di WhatsApp provenienti da 84 Paesi. Secondo l’utente che ha pubblicato l’annuncio, oltre 32 milioni di questi numeri di cellulare apparterrebbero a utenti statunitensi mentre circa 35 milioni di dati apparterrebbero invece a utenti italiani. Cybernews ha contattato l’autore dell’annuncio che ha comunicato che i numeri di cellulare degli utenti statunitensi sarebbero stati venduti per 7 mila dollari. L’autore dell’annuncio ha condiviso anche un campione di dati con Cybernews, che ha riferito che nel campione ci sono più di mille numeri di cellulare di utenti che vivono nel Regno Unito e circa 817 di utenti che vivono negli Stati Uniti. L’hacker non ha specificato come è riuscito a ottenere il database ma ha assicurato che tutti i numeri di cellulare appartengono a utenti tuttora attivi su WhatsApp.

Secondo Cybernews, questo tipo di informazioni sugli utenti di WhatsApp potrebbero essere state ottenute tramite Web scraping, cioè estraendo dati da un sito Web attraverso dei software. Questo violerebbe i Termini di servizio di WhatsApp. I numeri di cellulare potrebbero essere utilizzati per truffare gli utenti tramite il phishing, ma anche per scopi di marketing o di impersonificazione per portare a termine delle truffe.