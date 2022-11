C’è la solita firma di Killnet all’attacco DDos di cui il sito del Parlamento europeo è vittima

«L’europarlamento è colpito da un sofisticato attacco informatico – ha scritto la presidente Roberta Metsola -. Un gruppo filo-Cremlino ha rivendicato la responsabilità. I nostri esperti IT si stanno opponendo e stanno proteggendo i nostri sistemi. Questo, dopo che abbiamo proclamato la Russia uno Stato sponsor del terrorismo. La mia risposta: #SlavaUkraini». Le parole della presidente Metsola arrivano nello stesso giorno in cui il Parlamento europeo ha dichiarato la Russia – attraverso una risoluzione – uno “sponsor del terrorismo”.

La stessa conferma dell’attacco hacker era arrivata precedentemente da Jaume Duch, portavoce del parlamento UE:

🚨The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible.

— Jaume Duch (@jduch) November 23, 2022