Killnet continua con i suoi Ddos ai siti degli aeroporti statunitensi

Vi ricordate di Killnet? A proposito di cybersicurezza, si trattava di quel gruppo di hacktivisti che – nel mese di maggio del 2022 – ha messo in seria difficoltà diversi siti istituzionali italiani (attraverso una delle sue costole più estremiste, la cosiddetta Legion). In Italia il gruppo, attraverso attacchi DDos che – nella maggior parte dei casi – sarebbero stati anche abbastanza prevedibili, aveva messo in seria difficoltà i portali del ministero della Difesa, del ministero degli Esteri, ma anche il sito della Polizia di Stato, tra gli altri. Insomma, conoscevamo molto bene questo gruppo anche perché – soprattutto attraverso Telegram – era solito diffondere messaggi di scherno nei confronti delle istituzioni italiane e della cybersicurezza nel nostro Paese. La sua attività, ovviamente, non si è fermata all’Italia, ma ha continuato – nel corso degli ultimi mesi e delle ultime settimane – a farla da padrone anche in altre aree del mondo. Ultimamente, gli attacchi DDos di Killnet (il suo vero marchio di fabbrica) riguardano principalmente i siti degli aeroporti americani.

Killnet e gli attacchi ai siti degli aeroporti statunitensi

Killnet, lo ricordiamo, è un gruppo di attivisti che ha sempre dichiarato la sua fedeltà alla causa russa, schierandosi apertamente contro tutte quelle istituzioni e quegli stati che hanno offerto il loro apporto all’Ucraina invasa.

Sempre su Telegram, il gruppo ha diffuso una lunga lista di aeroporti statunitensi di cui avrebbe voluto hackerare i siti web.

#KILLNET, the Pro-Russia #hacking group, continues its #DDoS attacks against US 🇺🇸 airport ✈️ websites. All the websites in the screenshot appear operational now, except for gfkairport[.]com (Grand Forks International Airport – @gfkairport)… pic.twitter.com/lI3bw4NHMh — BetterCyber (@_bettercyber_) November 5, 2022

Della lista che è stata pubblicata su Telegram, al momento, risulta una pagina di errore 504 Gateway Time-out soltanto per il Grand Forks Airport in North Dakota. Quando Killnet prende di mira i siti degli aeroporti, solitamente, i danni alla circolazione aerea sono estremamente limitati: l’unico problema di un attacco DDos riuscito è la temporanea inaccessibilità del sito della struttura, con il disagio degli utenti che non possono consultare le schede dei voli (le prenotazioni, le eventuali cancellazioni) dai propri dispositivi mobili. Tuttavia, in aeroporto la situazione è vicina alla normalità e alla piena operatività.