Se il Presidente della Regione Calabria chiede agli utenti Facebook i dati Covid nelle scuole

Ci sono uffici tecnici ad hoc e dipendenti che vengono pagati per monitorare la situazione Covid all’interno delle scuole. Accade ovunque, anche in Calabria. Ma il Presidente «facente funzioni» della Regione calabrese, Nino Spirlì, sembra non fidarsi o non essere a conoscenza di questa realtà. Per questo motivo, seriamente, ha chiesto ai suoi follower su Facebook di segnargli – sempre attraverso i social, quindi senza passare attraverso i canali ufficiali – le scuole che hanno chiuso (nella sua Regione) a causa dei contagi da Sars-CoV-2. E le risposte sono state impietose.

LEGGI ANCHE > Gino Strada, «medico missionario africano» per Spirlì, è nato a Sesto San Giovanni

Questo il post pubblicato nella giornata di ieri, domenica 28 febbraio, sulla pagina Facebook ufficiale di Nino Spirlì.

Il post originale si concludeva con le prime tre righe in cui il Presidente facente funzioni della Regione Calabria (salito in carica dopo la morte di Jole Santelli) chiedeva ai genitori una sorta di report sulle scuole chiuse per Covid dal 1° gennaio scorso. Poi, vista la grande quantità di commenti avversi, nel tardo pomeriggio quel post è stato editato con il messaggio finale: «Leggo commenti, come capita a volte, che non solo dissentono, ma ironizzano: vuol dire che abbiamo colto nel segno. La voce dei GENITORI disturba. Non me. A me interessa. E confronterò i dati ufficiali con le segnalazioni date dalle Famiglie. Nelle Quali credo moltissimo».

Nino Spirlì e il monitoraggio social del Covid nelle scuole in Calabria

Insomma, non ha preso benissimo la valanga di commenti che recitavano: «Mi permetto di suggerirle, probabilmente non è informato, che esistono uffici pubblici che possono darle dati certi e certificati». E questa è una delle risposte più edulcorate. Ma la critica sembra essere legittima: che senso ha sapere, su Facebook, dai genitori quali scuole (o classi) sono state chiuse per via dei contagi quando ci sono uffici preposti, con personale remunerato e stipendiato, che svolgono proprio questo come lavoro?