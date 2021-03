Mentana “docente” della sesta edizione della scuola della Lega a sua insaputa

Nel manifesto di promozione della sesta edizione della scuola di formazione della Lega – coordinata dal lavoro di Armando Siri – compare la foto del giornalista Enrico Mentana. Una fototessera, proprio accanto a quella di Luca Morisi. La locandina promozionale della sesta edizione della scuola di formazione della Lega è stata diffusa principalmente da due pagine Facebook, quella ufficiale della Lega e quella – altrettanto ufficiale e comunque collegata al partito – Noi con Salvini premier. Mentana alla scuola Lega, tuttavia, non ci andrà. E la sua immagine è stata utilizzata, a quanto pare, senza la sua autorizzazione.

Mentana alla scuola Lega, la smentita

«Scopro che un mio sosia e omonimo è nel cast della scuola leghista – ha scritto ieri Enrico Mentana su Instagram -. La cosa che mi insospettisce è che alle sue spalle c’è una tappezzeria uguale alle scenografia del tgla7. Fuor di scherzo: egregi signori della scuola, togliete la mia foto con cortese solerzia, grazie». Dunque, l’invito a rimuovere il suo nome e la sua immagine è stato piuttosto esplicito. Qualche ora dopo, i due post in questione – quello della Lega e quello di Noi con Salvini – sono stati direttamente rimossi da Facebook.

Ma com’è nato questo malinteso e perché Enrico Mentana è stato associato alla scuola della Lega? In passato, il direttore del Tg La7 ha partecipato ad alcuni seminari di formazione. All’epoca dei fatti, contattato dalla redazione del Corriere della Sera che gli aveva chiesto spiegazione sull’accaduto, Mentana aveva risposto di aver partecipato anche a eventi promossi dal Pd (come le Feste de L’Unità) o dal Movimento 5 Stelle, senza per questo prendere la tessera dem o iscriversi alla piattaforma Rousseau pentastellata.

Mentana sul sito della scuola di Formazione della Lega

Tuttavia, la sua presenza alla Scuola di Formazione della Lega deve essere rimasta abbastanza impressa agli esponenti del Carroccio. Sul sito dedicato alla Scuola di Formazione, infatti, in homepage compare – come seconda, subito dopo quella del leader del partito Matteo Salvini – una citazione dello stesso Mentana che recita «La formazione politica è l’essenza». Ma non è l’unica testimonianza: se si naviga nel sito della scuola di formazione, infatti, nella sezione “Ospiti” si nota ancora una volta la stessa foto di Enrico Mentana (quella che compariva anche nel manifesto diffuso dai canali social della Lega), tra l’altro in compagnia di altri giornalisti che, tradizionalmente, non possono di certo essere inseriti nel pantheon leghista, come Lucia Annunziata, Ferruccio De Bortoli e Oscar Giannino.

Insomma, che Mentana sia un brand è cosa nota (del resto la sua pagina Facebook ha oltre un milione di followers). In virtù di vecchie partecipazioni del giornalista a eventi simili, però, qualcuno aveva provato a “sfruttare” questo brand anche quest’anno. Evidentemente con risultati opposti.