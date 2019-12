Articolo di Libero su Nilde Iotti: «A Lucia Borgonzoni, donna emiliana, vanno bene quelle parole?»

Un esposto contro quelle parole che definivano Nilde Iotti «brava in cucina e brava a letto, tutto quello che si chiede a una donna emiliana». Lo stanno preparando gli avvocati Cathy La Torre e Rita Nanetti e potrà essere sottoscritto da tutte le donne che, in qualche modo, si sono sentite colpite dall’articolo di Libero di qualche giorno fa. L’azione è stata messa in campo proprio per dare il via a una sorta di risveglio delle coscienze collettivo: vent’anni dopo la morte della prima presidente della Camera, infatti, sembra ancora non essere chiaro quale possa essere l’opinione comune sul ruolo della donna nelle istituzioni.

Nilde Iotti, l’esposto delle donne contro Libero

Nel lanciare questo esposto, che è in fase di preparazione e che potrà essere firmato per la prima volta nel corso di un’iniziativa organizzata il prossimo 16 dicembre presso il Centro delle Donne di via del Piombo a Bologna, Cathy La Torre ha voluto fare un appello a una donna in particolare. Una cittadina emiliana che si appresta a entrare nel vivo della campagna elettorale che la vede impegnata come candidata presidente dell’Emilia-Romagna.

L’appello su Nilde Iotti a Lucia Borgonzoni

La persona in questione è Lucia Borgonzoni. «Voglio chiedere – ha detto Cathy La Torre – anche alla candidata della Lega, Lucia Borgonzoni, che è una donna emiliana, se a lei questa presentazione va bene. Altrimenti la aspettiamo a firmare il nostro esposto». La frase di Libero, infatti, non era offensiva soltanto nei confronti dell’ex deputata del Partito Comunista Italiano, ma era sessista nei confronti di tutte le donne e in particolar modo di quelle emiliane, oggetto di una vera e propria generalizzazione.

La candidata della Lega in Emilia-Romagna non si è ancora espressa in merito all’articolo di Libero su Nilde Iotti, mentre invece lo hanno fatto diverse personalità e associazioni, dalla ex presidente della Camera Laura Boldrini, passando per la scrittrice Michela Murgia e per la Fondazione Nilde Iotti.

FOTO: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI