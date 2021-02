La Covid app inglese ha fatto prevenzione su 600mila casi. Un confronto con Immuni

Uno studio dell’Alan Touring Institute ha messo in fila i dati forniti da NHS Covid app, il sistema di tracciamento dei contagi che è stato utilizzato nel Regno Unito. Occorre subito precisare che lo studio – sebbene condotto da un prestigioso ente e che vede la firma di studiosi del calibro di Mark Briers, Chris Holmes e Christophe Fraser – è stato solo sottoposto a peer-review, senza avere ancora ricevuto l’imprimatur. Tuttavia, ricordano dall’istituto, al momento – prima della sua diffusione alla stampa -, lo studio è stato analizzato da una équipe di scienziati indipendenti. I numeri diffusi da questo paper sembrano essere molto interessanti: oltre ai dati elevatissimi riguardanti i download dell’app, si mette in evidenza che – in base alle notifiche inviate – l’app di tracciamento che si basa su sistemi operativi Apple e Google è stata in grado di prevenire circa 600mila infezioni, con numeri che si riferiscono alla fine di dicembre 2020.

NHS Covid App, la sua efficacia studiata

Ciò non significa, ovviamente, che questo è il numero di notifiche che sono state inviate (il loro quantitativo è decisamente maggiore), ma rappresenta una stima – basata su modelli matematici – di quante infezioni potrebbero essere state evitate attraverso l’impiego di questo sistema di tracciamento. Un dato analogo, al momento, non è a disposizione per quanto riguarda la versione italiana di questo sistema, ovvero l’app Immuni. I dati, che sono aggiornati in tempo reale, riguardano il numero di download, le notifiche inviate e i positivi individuati. Rispettivamente, in Italia, ci sono stati 10.281.000 download, ci sono state 86.960 notifiche inviate e sono stati individuati 10.645 positivi.

Già questi dati, tuttavia, impallidiscono rispetto a quelli della NHS Covid app: è stata scaricata 21.630.000 volte, ha inviato 1,7 milioni di notifiche. Anche nel rapporto diverso che sussiste tra la popolazione italiana e la popolazione britannica, si nota comunque una sproporzione particolarmente marcata. Questi dati assoluti, in ogni caso – è sempre bene sottolinearlo -, non hanno lo stesso peso rispetto all’efficacia dell’app nel suo scopo di evitare i contagi. Anche nello studio portato avanti dall’istituto Alan Touring, infatti, si evidenziano alcuni limiti strutturali: visto che l’app si basa sul sistema Bluetooth e che alcuni dati a essa riferiti sono coperti dalla privacy, non è possibile affermare con certezza quante persone abbiano effettivamente rispettato le prescrizioni inviate dalla NHS Covid app. Tuttavia, i ricercatori hanno osservato una certa correlazione: l’aumento dell’1% nell’utilizzo della app può diminuire fino al 2,3% i casi di coronavirus.

Questo ha fatto in modo – sempre secondo stime statistiche – di evitare circa mille decessi da coronavirus. Con tutti i limiti che questo studio può ancora avere, l’analisi quantitativa di alcuni dati di partenza – così distanti da quelli dell’app Immuni – segnala una differenza marcata rispetto alla versione italiana del sistema di tracciamento. Che, non a caso, nell’ultimo periodo sembra essere scomparso anche dai radar dell’opinione pubblica.