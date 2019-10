Netflix sbarca su Sky Q

Si allargano gli orizzonti delle streaming grazie all’accordo che porterà, a brevissimo, l’approdo di Netflix su Sky. È stata ufficializzata, infatti, la partnership che porterà la tv satellitare a trasmettere le famosissime serie tv prodotte e messe in onda (finora solamente online) dalla piattaforma più apprezzata dagli amanti delle fiction in tutte le salse. E la data di sbarco, attraverso la tecnologia di Sky Q, è alle porte: il matrimonio in diretta sarà celebrato mercoledì 9 ottobre.

La nota con cui è stata data la notizia delle nozze imminenti sottolinea come le due aziende «porteranno la più grande offerta di intrattenimento su Sky Q, combinando il servizio Netflix, con tutti i suoi contenuti e funzionalità, alle serie Tv più premiate, agli show, alle produzioni originali e a tutto l’altro intrattenimento dell’offerta Sky». Voci di un tentativo di accordo si stavano diffondendo da settimane, ma ora c’è anche la data del 9 ottobre che ormai è alle porte.

Netflix su Sky, ecco le tariffe

«Dal 9 ottobre i clienti Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia – si legge nella nota che annuncia la partnership – potranno già sottoscrivere l’offerta al prezzo di 9,99 euro in più al mese nella fattura Sky, beneficiando così di vantaggi in termini non solo di prezzo ma anche di comodità. Per i clienti che non hanno ancora sottoscritto il pacchetto Sky Famiglia, aggiungere Intrattenimento plus costerà 15,39 euro. L’offerta Intrattenimento plus sarà inoltre disponibile entro dicembre anche per tutti i nuovi clienti Sky che la potranno attivare al momento dell’acquisto del proprio abbonamento Sky».

Cosa cambia per i clienti della piattaforma streaming

Chi ha già un abbonamento con profilo attivo su Netflix, potrà decidere se mantenere solamente la visione in streaming oppure abbinare quanto di sua proprietà all’abbonamento Sky. «Aderire all’offerta per i clienti Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia è semplice: dal 9 ottobre – si legge nella chiusura della nota ufficiale – sarà infatti possibile acquistarla direttamente da Sky Q, selezionando Intrattenimento plus nella sezione Serie TV>NETFLIX, oppure pronunciando Intrattenimento plus con il controllo vocale e completando l’acquisto con l’inserimento del proprio Pin Sky».

(foto di copertina: ARCHIVIO ANSA)