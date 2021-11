Negozi toelettatura cani aperti oggi? Ecco come trovare il più vicino a te

Sapere dove andare quando si è alla ricerca di negozi per la toelettatura dei cani aperti in giornata è fondamentale

Il tuo cane ha scavato una fossa in giardino ed ora è completamente ricoperto di fango? Oppure sei uscito di casa per una manciata di minuti e Fido ha combinato un disastro con l’immondizia, spargendola ovunque in ogni stanza? A volte può capitare di aver bisogno urgente di negozi di toelettatura cani aperti oggi anche se, come saprai, nella quasi totalità dei casi è necessario prendere appuntamento. Magari nonostante l’urgenza di cui hai bisogno il tuo toelettatore di fiducia non ha un buco libero in agenda per cui non ti resta altro da fare che consultare portali e elenchi di servizi di toelettatura cani aperti oggi.

La ricerca di servizi di toelettatura cani aperti oggi

La prima cosa da fare è proprio quella di consultare i portali che riportano gli orari di apertura e i recapiti di servizi di toelettatura cani aperti oggi, chiamandoli uno ad uno e verificare se c’è disponibilità. La difficoltà che potresti avere deriva dal fatto che le norme per il distanziamento sociale impediscono ai negozi di toelettatura di prendere troppi appuntamenti e, quindi, non preoccuparti se in molti ti diranno che non c’è posto.

Questo genere di servizi, difatti, si prenota con almeno due o tre giorni d’anticipo specificando la taglia del cane, il tipo di carattere e la lunghezza del pelo. In questo modo agevolerai il toelettatore nell’organizzazione degli appuntamenti snellendo il lavoro e riducendo i tempi di attesa.

Regole e buone norme per prepararsi all’appuntamento

Una volta individuati i servizi di toelettatura cani aperti oggi e trovato quello che è disposto a darti un appuntamento urgente ti suggeriamo di prepararti come si deve. Ci sono cani abituati ad esser toccati da estranei mentre ce ne sono altri più timorosi o ansiosi.

Il primo approccio è molto importante anche se chi fa questo lavoro sa come interagire con un cane e, soprattutto, come difendersi da un attacco dovuto a paura e disagio. Il lavaggio per i cani non è sempre gradevole, soprattutto se non sono abituati. Per questo conviene seguire attentamente le istruzioni del toelettatore che dovrà essere informato circa la possibilità che il cane abbia reazioni improvvise.

La toelettatura è un momento di piacere e ralax

Per questo è importante che ci sia collaborazione da parte di chi porta il cane dal toelettatore, dal momento che non tutti reagiscono allo stesso modo. I rumori del phon, la presenza dell’acqua e l’esser toccati da un estraneo può rivelarsi un’esperienza spiacevole se condotta male. Ecco perché molto spesso i toelettatori chiedono ai conduttori di attendere fuori e di tornare solo quando il servizio di igiene e cura sarà terminato. La presenza del padrone potrebbe agitare ulteriormente il cane che non vivrebbe questo momento con disagio anziché con relax e divertimento come dovrebbe essere.