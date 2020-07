«Naya Rivera è annegata dopo aver salvato suo figlio»

All’inizio era stata paventata anche l’ipotesi del suicidio, ma ora lo sceriffo della Conte di Ventura sembra aver raccolto testimonianze sufficienti per smentire quella ricostruzione. Anzi, secondo lui Naya Rivera – il cui corpo è stato ritrovato nella giornata di ieri e ora deve solamente essere identificato – è morta dopo aver salvato il figlio dalle acque del lago Piru, in California. La donna, storico volto della serie tv Glee, ha utilizzato tutte le proprie energie per riportare il figlioletto di quattro anni a bordo dell’imbarcazione noleggiata poche ore prima, non riuscendo più a risalirci.

Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa da Bill Ayub, sceriffo della Conte di Ventura, la donna e il piccolo si erano tuffati in acqua quando, a causa della corrente, l’imbarcazione si è allontanata. Naya Rivera, allora, ha raccolto tutte le energie che aveva per riportare suo figlio a bordo e metterlo e in salvo. Ma lei, stremata, non è riuscita a salvarsi morendo annegata tra le acque del lago Piru.

Naya Rivera morta dopo aver salvato il figlio

«Deve aver raccolto abbastanza energia per riportare suo figlio sulla barca, ma non abbastanza per salvarsi», ha detto lo sceriffo riportando il racconto fatto dal figlio: «Ha raccontato che sua mamma lo ha aiutato a risalire a bordo della barca. Poi, però, si è voltato indietro l’ha vista scomparire sott’acqua».

Il corpo tra la vegetazione

Secondo gli inquirenti, il corpo di Naya Rivera potrebbe esser rimasto intrappolato nella vegetazione presente sulle sponde del lago e le acquee torbide non avrebbero consentito il ritrovamento immediato. Nel frattempo la comunità si è stretta attorno alla famiglia delle 33enne, con il cast di Glee che si è recato sulle sponde del Lago Piru per renderle omaggio.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Naya Rivera)