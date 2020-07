È stato ritrovato il corpo di Naya Rivera

Il cadavere di Naya Rivera è stato ritrovato dalla polizia della South California qualche ora fa, nelle acque del lago Piru. L’attrice di Glee era scomparsa da giorni e l’ultimo avvistamento era stato fatto proprio nei pressi del lago dove poi è stata ritrovata morta. La polizia, dopo le prime ore della ricerca, aveva dichiarato di essersi organizzata per cercare un corpo senza vita.

Cadavere Naya Rivera ritrovato nel lago Piru

Lo sceriffo della contea di Ventura ha fatto trapelare la notizia, affermando che nelle prossime ore verrà convocata una conferenza stampa con importanti dichiarazioni. Il riconoscimento sul cadavere Naya Rivera non è ancora stato effettuato, ma ci sono pochi dubbi che possa trattarsi di lei. L’attrice diventata famosa grazie alla serie tv Glee era scomparsa l’8 luglio, dopo aver noleggiato una barca insieme al figlio di 4 anni.

In base al racconto del piccolo, che è stato ritrovato in salvo sulla barca, lui e la madre avevano iniziato a fare il bagno, ma la donna non sarebbe più tornata indietro sull’imbarcazione noleggiata. I due si erano scattati una foto qualche ora prima, in cui si vedeva il panorama del punto esatto in cui è avvenuta la scomparsa. In base a quella prova decisiva, la polizia della contea di Ventura ha orientato tutte le sue ricerche.

Cadavere Naya Rivera, il cast di Glee abbracciato sulla riva del lago

Intanto, sta creando molta commozione sui social network la fotografia che ritrae dodici persone che hanno fatto parte del cast di Glee, la serie televisiva che aveva reso famosa Naya Rivera, mano nella mano sulle rive del lago Piru, quasi a voler aspettare il ritorno della loro collega e compagna di vita. Una scena struggente, che ha fornito un ulteriore elemento di umanità a questa tragica vicenda.