Naya Rivera, TMZ riporta che le autorità sono passate dalla ricerca di persona scomparsa al recupero del cadavere

Naya Rivera è stata dichiarata – stando a quanto confermato su TMZ – presumibilmente morta dalle autorità che la stanno cercando. In queste ore – con l’arrivo del buio – le mobilitazioni stanno sempre più assumendo le caratteristiche di un recupero di cadavere più che della ricerca di una persona che si ritiene possa essere ancora viva. L’attrice Glee è scomparsa mentre era a largo di un lago in California con suo figlio, 4 anni. Il piccolo è stato ritrovato da un turista solo sull’imbarcazione e ha riferito alle autorità che la mamma si sarebbe tuffata non risalendo più in superficie.

Naya Rivera morta affogata per TMZ

La missione di salvataggio per Naya è diventata missione di recupero, per il cadavere. Dicono che potrebbero servire dai 7 ai 10 giorni a finché il corpo torni a galla. pic.twitter.com/T6rs55lVhv — Misa Amane stan account 花見 Stream #HowYouLikeThat (@_SaturnTomoe) July 9, 2020

Stando a quanto riporta TMZ nell’aggiornamento ora per ora, le autorità che stanno cercando Naya Rivera sono passate dal cercare una persona viva al cercare un cadavere. Si legge sul sito: «Le autorità hanno chiarito: Naya è presumibilmente morta e le ricerche sono passate da una ricerca persona a un recupero corpo. Scomparsa in acqua con solo dai 5 ai 9 pollici di visibilità, le autorità hanno reso noto che il lago è pieno di alberi e detriti sul fondale. Le forze dell’ordine sostengono che occorrono dai 7 ai 10 giorni perché un cadavere risalga in superficie».

Il caso è diventato un possibile annegamento

Sempre TMZ fa sapere che le autorità trattano ora il caso come un possibile annegamento, sospendendo le ricerche durante la notte. Si andrà avanti con le prime luci dell’alba ma lo sceriffo della contea di Ventura, California – dove si trova il lago Piru – ha affermato che ormai chi la cerca crede sempre più che la giovane donna abbia perso la vita nel lago. Le ricerche di Naya Rivera verranno quindi sospese per la notte e le speranze si fanno, man mano che le ore passano, sempre più flebili.

